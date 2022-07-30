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  4. 4 saatlik kovalamaca sonunda yakalandılar! Savunması 'pes' dedirtti: 'Gaz kolu takılı kaldı'

4 saatlik kovalamaca sonunda yakalandılar! Savunması 'pes' dedirtti: 'Gaz kolu takılı kaldı'

30.07.2022 18:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Olay Muğla’nın Bodrum ilçesinde yaşandı. Lüks yat, Sahil Güvenlik ve polisten kaçtı. 4 saatlik kovalamaca sonucunda zor kullanılarak durdurulan yattan 84 kilogram uyuşturucu çıktı. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler emniyette verdikleri ifadede gaz kolu takılı kaldığı için duramadıklarını söyledi. Lüks yatın ise gözaltına alınan batık armatöre ait olduğu kaydedildi.

4 saatlik kovalamaca sonunda yakalandılar! Savunması 'pes' dedirtti: 'Gaz kolu takılı kaldı'

Olay, 26 Temmuz tarihinde Muğla'nın Bodrum ilçesinde bulunan Güllük Limanı'nda gerçekleşti. Limana yanaşan 92 metre boyundaki 'Ocean Blue' isimli ticari gemide uyuşturucu madde bulunduğuna dair ihbar alan Emniyet Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, ticari gemiyi takibe aldı. Ticari geminin takibi esnasında Güllük Körfezi açıklarında ABD bayraklı 27 metre boyundaki 'Belgor' isimli lüks yatın ticari gemiye yanaşıp ayrılması üzerine ekipler ticari gemiyi durdurdu.

4 SAATLİK TAKİBİN ARDINDAN DURDURULDU

'Belgor' isimli yat, ekiplerin sesli ve görüntülü ikazlarına rağmen kaçmaya başladı. 4 sahil güvenlik botu, 1 sahil güvenlik dalış timi, 1 sahil güvenlik uçağı ve Emniyet Genel Müdürlüğüne ait 1 helikopter tarafından ABD bayraklı yat, 4 saat süren takibin ardından ateş açılıp zor kullanılarak durduruldu. Olayda 4 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

DENİZDE, KIYIDA VE TİCARİ GEMİDE UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

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Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından alınan arama kararı doğrultusunda Emniyet Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik ekiplerince 'Belgor' isimli motor yat ile 'Ocean Blue' isimli ticari gemide ve denizde inceleme başlatıldı. Yapılan incelemeler sonucunda denize atıldığı tespit edilen 60 kilogram kokain ele geçirilirken kıyıda yapılan incelemelerde de 21 kilogram kokain ele geçirildi. 'Ocean Blue' isimli ticari gemide ise 3 kilogram esrar ele geçirildi. Yakalanan ticari gemide, yatta, denizde ve kıyı şeridinde arama faaliyetlerine devam edildiği öğrenildi.

LÜKS YAT BATIK ARMATÖRE AİTMİŞ

Lüks yatın operasyonda gözaltına alınan eski armatör A.K.E.’ye ait olduğu ortaya çıktı. 2 çocuk babası olduğu öğrenilen A.K.E.’nin bir süre önce işlerinin bozulduğu bildirildi. A.K.E., 'Belgor' isimli tekneyi ise 7-8 yıl önce Yunanistan'daki ekonomik kriz esnasında 270 bin euroya aldığı ve Türkiye'ye getirdikten sonra 200 bin euro da kendisi masraf yaparak bu hale getirdiği kaydedildi.

'PES' DEDİRTEN SAVUNMA

Şüphelilerin emniyette verdikleri ifadede gece yarısı düğüne gittiklerini, Sahil Güvenlik ve polis ekiplerinin takibi esnasında gaz kolunun takılı kaldığı için duramadıklarını söyledikleri öğrenildi.

UYUŞTURUCULAR GÖRÜNTÜLENDİ

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Operasyonda kıyıda ve denizde ele geçirilen 81 kilogram kokain ile ticari gemide yakalanan 3 kilogram esrar maddesi, emniyetin Gümbet Mahallesi’ndeki binasında görüntülendi.

ZANLILAR ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Operasyonda gözaltına alınan zanlılar, polis ve sahil güvenlik ekiplerinin geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, basın mensuplarının sorduğu ‘Uyuşturucuyu nereye götürüyordunuz?’ sorusunu yanıtsız bıraktı. 4 kişinin adliyedeki işlemleri devam ediyor. (İHA)

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Bodrum
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