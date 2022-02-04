4 Şubat 2022 Cuma deprem mi oldu? Bugün nerede deprem oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi!

4 Şubat Cuma deprem listesi sabahın ilk saatlerinde sarsıntı hisseden vatandaşlar tarafından internet üzerinde araştırılmaya başlandı. Sarsıntıyı hisseden vatandaşlar 4 Şubat 2022 Cuma Kandilli Rasathanesi son depremler listesini arama motorlarında arıyor. 4 Şubat 2022 Cuma günü meydana gelen depremlerin şiddetini haberimizde detaylıca yer verdik. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi!
2022.02.04 08:53:29 38.4292 39.2560 2.2 -.- 1.9 -.- DUZBAHCE-SIVRICE (ELAZIG)
2022.02.04 08:01:58 40.7847 31.5240 9.7 -.- 1.7 -.- KIZILAGIL-(BOLU)
2022.02.04 07:01:39 38.3993 39.3410 60.7 -.- 2.4 -.- BASKAYNAK-SIVRICE (ELAZIG)
2022.02.04 05:50:23 38.4872 39.4318 11.8 -.- 1.9 -.- YONCAPINAR-MADEN (ELAZIG)
2022.02.04 04:12:26 40.3260 29.8740 2.9 -.- 2.2 -.- ORHANIYE-OSMANELI (BILECIK)
2022.02.04 00:31:00 39.3903 40.6955 16.1 -.- 1.4 -.- DINARBEY-YEDISU (BINGOL)
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.
Son depremleri görmek için tıklayınız www.koeri.boun.edu.tr/scripts/lst5.asp
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