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4 Şubat 2022 Cuma deprem mi oldu? Bugün nerede deprem oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi!

04.02.2022 09:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

4 Şubat deprem listesi güne sarsıntıyla başlayan illerimizde yaşayan vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Vatandaşlar, Elazığ, Bilecik ve Bingöl'de meydana gelen depremler sonrası araştırmalara hız verdi. İşte 4 Şubat 2022 Cuma AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi!

4 Şubat 2022 Cuma deprem mi oldu? Bugün nerede deprem oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi!

4 Şubat Cuma deprem listesi sabahın ilk saatlerinde sarsıntı hisseden vatandaşlar tarafından internet üzerinde araştırılmaya başlandı. Sarsıntıyı hisseden vatandaşlar 4 Şubat 2022 Cuma Kandilli Rasathanesi son depremler listesini arama motorlarında arıyor. 4 Şubat 2022 Cuma günü meydana gelen depremlerin şiddetini haberimizde detaylıca yer verdik. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi!

4 ŞUBAT 2022 CUMA AFAD VE KANDİLLİ RASATHANESİ DEPREMLER LİSTESİ

2022.02.04 08:53:29 38.4292 39.2560 2.2 -.- 1.9 -.- DUZBAHCE-SIVRICE (ELAZIG)

2022.02.04 08:01:58 40.7847 31.5240 9.7 -.- 1.7 -.- KIZILAGIL-(BOLU)

2022.02.04 07:01:39 38.3993 39.3410 60.7 -.- 2.4 -.- BASKAYNAK-SIVRICE (ELAZIG)

2022.02.04 05:50:23 38.4872 39.4318 11.8 -.- 1.9 -.- YONCAPINAR-MADEN (ELAZIG)

2022.02.04 04:12:26 40.3260 29.8740 2.9 -.- 2.2 -.- ORHANIYE-OSMANELI (BILECIK)

2022.02.04 00:31:00 39.3903 40.6955 16.1 -.- 1.4 -.- DINARBEY-YEDISU (BINGOL)

SON DEPREMLER TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremleri görmek için tıklayınız www.koeri.boun.edu.tr/scripts/lst5.asp

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Anahtar Kelimeler:
deprem kandilli rasathanesi
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