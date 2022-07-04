On Numara çekilişi bilindiği üzere her hafta pazartesi ve cuma günleri tamamlanıyor. Çekilişin sonuçları internet üzerinden araştırılmaya başlandı. Peki 4 Temmuz On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara sonuçları nasıl sorgulanır? İşte merak edilenler...

ON NUMARA SONUÇLARI

4 Temmuz On Numara çekiliş sonuçları açıklandığında haberimiz güncellenecek. On Numara çekiliş sonuçlarını ayrıca, 'https://www.mynet.com/sans-oyunlari/on-numara-sonuclari' adresinden de sorgulayabilirsiniz.

ON NUMARA KURALLARI

Milli Piyango ve şans oyunu severlerin takip ettiği yenilenen On Numara'nın kurallarına göre; bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenmektedir. Bir veya birden daha fazla kolon oynanabilmekte. Tek bir kolon ücreti ise 2 TL'dir.



