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  4. 4 yaşındaki çocuk 6. kattan düştü: "Mucize şekilde hareket ederek..."

4 yaşındaki çocuk 6. kattan düştü: "Mucize şekilde hareket ederek..."

06.04.2022 23:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

New York’ta akılalmaz bir olay yaşandı. 6. kattan düşen 4 yaşındaki çocuk kazayı hafif atlattı. Acil servise kaldırılan çocuğun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken olayın görgü tanıklarından olan bir kişi, "Çimenlerin üzerine düşen çocuk mucize şekilde hareket ederek, kendisini hastaneye götürmeye gelen polislere bile direndi." şeklinde konuştu.

4 yaşındaki çocuk 6. kattan düştü: "Mucize şekilde hareket ederek..."

Polisin yerel medyaya verdiği bilgilere göre, olay kentin Bronx bölgesinde 143. Sokak'taki blokların bulunduğu bir binada meydana geldi. Binanın 6. katındaki pencereden çimen zemine düşen 4 yaşındaki çocuk, olay yerine gelen polis aracı ile yakındaki Lincoln Hastanesi acil servisine kaldırıldı.

KAZAYI AYAĞINDAKİ İNCİNMELERLE ATLATTI

Çocuğun hayati tehlikesinin bulunmadığı, kazayı ayağındaki incinmelerle atlattığı bildirildi.

"MUCİZE ŞEKİLDE HAREKET EDEREK..."

Yerel kanal WBC-7’ye konuşan bir görgü tanığı, “Çimenlerin üzerine düşen çocuk mucize şekilde hareket ederek, kendisini hastaneye götürmeye gelen polislere bile direndi.” ifadesini kullandı. (AA)

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