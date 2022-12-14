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4 yaşındaki Ece'nin detaylı otopsi raporu hala yok! Yediği yemekten sonra hayatını kaybetmişti

14.12.2022 15:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nisan ayında Belçika'dan İzmir'e tatile gelen 4 kişilik aileden 3 yaşındaki Ece Melisa yediği yemekten sonra hayatını kaybetmiş, diğer çocuk Ege bir süre hastanede tedavi edilmişti. Ece Melisa ölüm nedeni 'belirsiz' olarak kayıtlara geçerken detaylı otopsi sonucu hala çıkmadı. Meme kanseri tedavisi gören anne Hasret Mercankaya, "Dört gözle çocuğumun neden öldüğüne dair raporun çıkmasını bekliyordum. Ancak geçen zamana rağmen isteğim sonuçsuz kaldı. Artık tedavim yurt dışında sürecek'' dedi.

4 yaşındaki Ece'nin detaylı otopsi raporu hala yok! Yediği yemekten sonra hayatını kaybetmişti

Belçika'dan tatil için Aydın'ın Didim ilçesindeki yazlık evlerine gelen emlak danışmanı Cihan Mercankaya (37), eşi Hasret (33), çocukları Ece Melisa ve Ege (4), 13 Nisan'da İzmir'in Gaziemir ilçesindeki restoranda yemek yedi. 4 kişilik aile, yemek sonrası Didim'e döndü. Bir süre sonra Hasret Mercankaya ile çocukları rahatsızlandı. Didim Devlet Hastanesi'ne birkaç kez giden anne ve 2 çocuğuna teşhis konulamadı. Ece Melisa'nın 17 Nisan'da durumu ağırlaşınca aile fertleri yine aynı hastaneye gitti.

Ece Melisa ile durumu daha iyi olan annesi Hasret Mercankaya, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne, Ege Mercankaya ise 1 gün sonra Ege Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Hasret Mercankaya taburcu edilirken, kızı Ece Melisa ise kurtarılamadı. Ege Mercankaya ise hayati tehlikeyi atlatıp, 13 Haziran'da taburcu edildi. Ön otopsi raporunda ölüm nedeni, 'belirsiz' olarak kayda geçen Ece Melisa'dan alınan örneklerle detaylı otopsi yapılacağı belirtildi. Ancak geçen süreye rağmen sonuçların çıkmadığı bildirildi.

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NİSANDAN BERİ SONUÇ YOK

Detaylı otopsi sonucunun çıkmadığını belirten Hasret Mercankaya, meme kanseri tedavisi için Belçika'ya dönmesi gerektiğini belirtti. Nisan ayından beri bu raporu beklediğini söyleyen Mercankaya, "Türkiye'de kontrollerim sürüyordu. Dört gözle çocuğumun neden öldüğüne dair raporun çıkmasını bekliyordum. Ancak geçen zamana rağmen isteğim sonuçsuz kaldı. Artık tedavim yurt dışında sürecek. Uzaktan da olsa adli süreci takip edeceğim" dedi.

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Oğlu Ege'nin sağlığına kavuştuğunu da anlatan Mercankaya, "Oğluma ablasının öldüğünü söyledik. Psikolojisi çok bozuldu. Ablasının öldüğünü kabullenemiyor. Sürekli 'Ablam gelsin. Ablam ile oyun oynayacağım' diyor. Mezarına şeker götürüyor. Herkese ablasını anlatıyor. Çok üzülüyorum" diye konuştu.

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(DHA)

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