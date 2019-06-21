HABER

4 yaşındaki Leyla'nın ölümüyle ilgili iddianame tamamlandı

YAŞAM HABERLERİ  | 21.06.2019 16:41 | Son Güncelleme

AĞRI'da, geçen yıl kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in ölümüyle ilgili iddianame tamamlandı.

4 yaşındaki Leyla'nın ölümüyle ilgili iddianame tamamlandı

Hümeyra PARDELİ/AĞRI, (DHA)- AĞRI'da, geçen yıl kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in ölümüyle ilgili iddianame tamamlandı. İddianamede babasının tutuklanan kuzeni ile Leyla'nın iki amcasının da aralarında bulunduğu 6 tutuksuz sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet ve 14'er yıla kadar hapis cezası istendi. Ailenin avukatı Ali Artuk, "İddianamede ilginç olan Leyla'nın ölümüne neden olan sebep ve mekanizmanın tespit edilememesidir" dedi.
​Ağrı kent merkezinde yaşayan Şükran-Nihat Aydemir çiftinin 7 çocuğundan 6'ncısı olan Leyla Aydemir, 15 Haziran 2018 tarihinde Ramazan Bayramı'nın ilk günü, gittikleri merkeze 15 kilometre uzaklıktaki dedesinin yaşadığı Bezirhane köyünde kayboldu. Günlerce aranan, tüm Türkiye'nin bulunması için seferber olduğu Leyla'nın, 18 gün sonra köye 3 kilometre uzaklıktaki Kurudere mevkiinde su içerisinde yüzüstü cansız bedeni bulundu. Üzerinde sadece 'nazar boncuklu' kolyesi kalan minik Leyla'nın kıyafetleri de yine daha önce defalarca aranan, cansız bedeninin bulunduğu yerde, bir hafta sonra tarlaya ot biçmeye giden köylüler tarafından bulundu.
Erzurum Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopside, Leyla'nın açlıktan ve susuzluktan öldüğü ihtimali üzerinde duruldu. Leyla Aydemir'in ölümüyle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında baba Nihat Aydemir'in gözaltına alınan amcasının oğlu Mehmet Ali Aydemir (32), 18 Temmuz'da 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı. Ağrı M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nun kapalı olması nedeniyle Aydemir, güvenlik gerekçesiyle Elazığ'daki cezaevine sevk edildi.
BİR YIL SONRA İDDİANAME KABUL EDİLDİ
Türkiye'yi acıya boğan olaydan yaklaşık bir yıl sonra hazırlanan iddianame, Ağrı 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianamede Leyla'nın babasının kuzeni Mehmet Ali Aydemir, amcaları M.A. (28), Y.A. (42) ile B.D. (47) ve eşi H.D. (55), A.A. (37) ve eşi Y.A. (40), hakkında; 'çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 'iştirak halinde kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan da 14'er yıla kadar hapis cezası verilmesi istendi.
İddianamedeki otopsi raporunda, ölü muayene ve otopside çürüme ve suda kalmaya bağlı değişiklikler gözlemlendiği, yapılan incelemede belirgin ölüme müessir travmatik bulgu ile cinsel travma bulgularına saptanmadığı vurgulandı. İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı 1'inci Adli Tıp İhtisas Kurulu'ndan gelen raporda, kafa, göğüs ve batın boşluğunda, kafa içi kanama, beyin doku harabiyeti, beyin kanaması, iç organ ve büyük damar yaralanması bulunmadığı belirtildi. Raporda, şu tespitlere yer verildi:
"Mevcut verilerle çocuğun ölüm sebebi ve mekanizmasının bilinemediği, çocuğun ölümünün ölü olarak bulunduğu tarih olan 2 Temmuz 2018 tarihinden önceki 3 gün ile kaybolduğu tarih olan 15 Haziran 2018 tarihi arasında meydana gelmiş olabileceği, otopsisinde; mide açıldığında boş olarak görüldüğü, ince ve kalın bağırsaklar insize edildiğinde rektum seviyesine kadar boş olduğu ve gıdai içerek olmadığı bildirilmekle birlikte (göz kürelerinde çöküklük, aşırı zayıflama gibi) çocuğun uzun süreli (ölümüne neden olabilecek düzeyde) aç susuz kaldığına dair bulgular tanımlanmadığı cihetle; çocuğun mevcut verilerle; aç ve susuz kalarak öldüğünün tıbbi delilleri bulunmadığı."
Baba Nihat Aydemir'in avukatı eski Baro Başkanı Ali Artuk, "Sanıklar hakkında, organize bir şekilde ve iştirak halinde kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma ve küçük çocuğu kasten öldürme suçundan dava açılmıştır. İddianamede ilginç olan önceden 'açlıktan ve susuzluktan öldüğü' ifade edilen küçük çocuğun ölümüne neden olan sebep ve mekanizmanın tespit edilememesidir. Sanıkların 20 Eylül'de yargılanmalarına başlanacak" dedi.

FOTOĞRAFLI

4 yaşındaki Leyla'nın ölümüyle ilgili iddianame tamamlandı4 yaşındaki Leyla'nın ölümüyle ilgili iddianame tamamlandı4 yaşındaki Leyla'nın ölümüyle ilgili iddianame tamamlandı4 yaşındaki Leyla'nın ölümüyle ilgili iddianame tamamlandı

PARTNERSerenay Sarıkaya'nın fotoğrafına yorum yağdı!Serenay Sarıkaya'nın fotoğrafına yorum yağdı!
TIR dorsesinde KKTC'ye gitmeye çalışan kaçak göçmenler yakalandıTIR dorsesinde KKTC'ye gitmeye çalışan kaçak göçmenler yakalandı
Kiraz toplamaya giden kadın, bahçede ölü bulunduKiraz toplamaya giden kadın, bahçede ölü bulundu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Reuters: Trump İran'a saldıracağı tehdidinde bulundu

Reuters: Trump İran'a saldıracağı tehdidinde bulundu

Yer: Edirne! Askeri yasak bölgede yakalandı

Yer: Edirne! Askeri yasak bölgede yakalandı

Nusret'e şok! 48 saat kapatma cezası aldı

Nusret'e şok! 48 saat kapatma cezası aldı

Yine yapacağını yaptı! Olay poz

Yine yapacağını yaptı! Olay poz

Teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın avukatlarından açıklama

Teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın avukatlarından açıklama

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Evinin önünde silahlı saldırıda ağır yaralandı

Evinin önünde silahlı saldırıda ağır yaralandı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Soluk borusuna lokum kaçan çocuk yoğun bakımda

Soluk borusuna lokum kaçan çocuk yoğun bakımda

Antalya'da akılalmaz olay! Tarla gibi sürüldü

Antalya'da akılalmaz olay! Tarla gibi sürüldü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bursa'da intihar girişimi

Bursa'da intihar girişimi

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında İGA'dan açıklama

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

Oyuncak bebekli uyuşturucu satıcısı yakalandı

Oyuncak bebekli uyuşturucu satıcısı yakalandı

Denizli'de yıldırım düştü: 15 koyun telef oldu

Denizli'de yıldırım düştü: 15 koyun telef oldu

Kayıp çocuk gölette boğulmuş halde bulundu

Her yerde aranıyordu! Kötü haber geldi

Annesini boynundan bıçaklayıp öldürdü

Annesini boynundan bıçaklayıp öldürdü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.