4 yaşındaki Muhammed'in kamyonun altında kaldığı kaza, kamerada

Emrah KIZIL/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR'da duran araçların arasından annesiyle birlikte yolun karşısına geçmeye çalışan 4 yaşındaki Muhammed Yasin Barut, aniden hareket eden kamyonun altında kaldı. Muhammet Yasin'in ağır yaralandığı kaza, saniye saniye mobese kamerasına yansıdı.

Dün akşam saatlerinde, Elazığ Bulvarı Seyrantepe kavşağında ismi öğrenilmeyen kadın, elinden tuttuğu oğlu Muhammed Yasin Barut ile duran araçların arasından yolun karşısına geçmek istedi. Bu sırada önündeki araçlar ilerleyince İ.Y., yönetimindeki 06 BV 7497 plakalı kamyonu hareket ettirdi. Muhammed Yasin, kamyonun ön tekerinin altında kaldı. Kadının feryadına çevredekiler yetişti. Kamyonun altından çıkarılan Muhammed Yasin, çağırılan ambulansla Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne kaldırıldı, ilk müdahalesinin ardından da Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Kamyon şoförü İ.Y. gözaltına alınırken, kaza anı ise mobese kamerasına yansıdı.

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