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4 yılda 400 bin Suriyeli bayram için ülkesine gitti

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.06.2019 18:27 | Son Güncelleme

Kilis’in Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden 2014-2019 arasında 400 bin Suriyeli, bayram için ülkelerine gitti.

4 yılda 400 bin Suriyeli bayram için ülkesine gitti

Edinilen bilgiye göre, Suriye’deki iç kargaşa, Esad rejimi baskısı ve saldırısı ile DEAŞ ile PYD saldırıları sonucu ülkelerinden kaçarak Türkiye’ye yerleşen Suriyeliler, 2014 yılından bu yana bayramlaşmak için ülkelerine gidiyor. Son 8 bayramda Kilis’in Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden 400 bin 541 Suriyeli bayramlaşmak için ülkesine gitti.

20 BİN 576 SURİYELİ ÜLKELERİNE DÖNDÜ

Bu Ramazan Bayramını da ülkesinde geçirmek isteyen 20 bin 576 Suriyeli, ülkelerine döndü. Ramazan Bayramı için ülkesine giden Suriyeliler, 10 Haziran ile 1 Kasım tarihleri arasında dönüş yapacak.

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Anahtar Kelimeler:
Kilis Öncüpınar Sınır Kapısı bayram

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