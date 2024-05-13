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MİT'ten Irak'ta nokta operasyon! Terörist Sedat Aksu etkisiz hale getirildi

Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
13.05.2024 10:01
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MİT'in Irak'ta gerçekleştirdiği operasyonla sözde konsey yöneticilerinden PKK/KCK-HPG'li Şevger Çiya kod adlı Sedat Aksu etkisiz hale getirildi.

MİT'ten Irak'ta nokta operasyon! Terörist Sedat Aksu etkisiz hale getirildi

Örgüt, konumu nedeniyle Sedat Aksu’nun etkisiz hale getirildiğini uzun süre gizledi. Ancak, daha sonra "Şevger Çiya" kod adlı Sedat Aksu’nun ölümünü kabul etmek zorunda kaldı.

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EYLEM HAZIRLIĞINDAKİ TERÖRİSTLERE MÜHİMMAT

MİT, Sedat Aksu’nun 2016 yılında Suriye’nin kuzeyinde Türk güvenlik güçlerine karşı planlanan eylemlerin talimatını bizzat verdiğini tespit etti. Ayrıca, Aksu’nun Irak/Gara’da PKK/KCK Genel Cephane sözde sorumlusu olarak faaliyet yürüttüğü de öğrenildi.

Bunun üzerine MİT, saha ajanlarını özel olarak görevlendirdi, Aksu adım adım izlendi.

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Saha ajanları, Aksu’nun örgüt üst yönetiminden aldığı talimatla Pençe-Kilit harekât bölgesinde eylem hazırlığında olan örgüt mensuplarına silah ve mühimmat karşıladığını tespit etti.

MİT, Irak/Gara’da terörist Sedat Aksu’yu nefes kesen bir takip sonrasında beraberindeki teröristlerle birlikte nokta operasyon ile etkisiz hale getirdi.

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SEDAT AKSU KİMDİR?

"Şevger Çiya" kod adlı Sedat Aksu, örgütün kırsal kadrosuna 1998 yılında katıldı. 2000 yılında Şırnak ve çevresinde güvenlik güçlerine karşı yapılan saldırılarda yer aldı.

2001 yılında Irak/Haftanin alanına geçti. 2004’te tekrar yurtiçine geçen Aksu, 2007 yılında Hâkî Karaer Akademisinde eğitim almak için Irak’ın kuzeyine geçti.

2009’da Irak/Kandil’de örgüt mensuplarına eğitim verdi. 2014’te Irak/Gara’da HPG konseyinde görevlendirildi. 2016’da Suriye’ye sözde sorumlu seviyede geçiş yaptı.

Sedat Aksu, en son Irak’ta HPG Konseyi içinde sözde yönetici düzeyinde faaliyet gösteriyordu.

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terörist Irak MİT
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