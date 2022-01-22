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  4. 40 günlük Afgan bebeğin şüpheli ölümü! Yatağında bu halde bulundu

40 günlük Afgan bebeğin şüpheli ölümü! Yatağında bu halde bulundu

22.01.2022 14:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli'de 40 günlük bebeğin yatakta hareketsiz bir şekilde bulunmasının ardından savcılık harekete geçti. Öldüğü tespit edilen bebeğin annesi Emine ve babası Tajmir Sultani ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürülürken, bebeğe otopsi yapılacak. Vücudunda herhangi bir darp veya yara izine rastlanmayan bebeğin kesin ölüm nedeni otopsi raporuyla ortaya çıkacak.

40 günlük Afgan bebeğin şüpheli ölümü! Yatağında bu halde bulundu

Denizli'nin Pamukkale ilçesi Dokuzkavaklar Mahallesi 2038 Sokak'ta yaşayan Afganistan uyruklu Emine Sultani (24), saat 10.00 sıralarında beşiğinde yatan 40 günlük bebeği Zehra’nın hareket etmediğini fark edip sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Zehra bebeğin yaşamını yitirdiği tespit edildi. Bebeğin ölümünün şüpheli bulunması üzerine soruşturma başlatıldı.

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MORGA KALDIRILDI

Bebeğin cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Bebeğin annesi Emine ve babası Tajmir Sultani de ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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DARP İZİNE RASTLANMADI

Vücudunda herhangi bir darp veya yara izine rastlanmayan bebeğin kesin ölüm nedeni otopsi raporuyla ortaya çıkacak.

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(DHA)

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