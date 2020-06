Hamilelikte 40. Hafta : 40 Haftalık Gebelik Gelişimi

Anneciğim, zaman ne kadar hızlı geçiyor değil mi? Hamileliğinin 40. haftasındasın! Evet, başardın! 40 haftalık gebelik kaç aylık olur sorusuna gelecek olursak şu anda tam 9 aylık hamilesin. Sana kavuşmama sayılı günler kaldı. Bana kavuşmak için sabırsızlandığını biliyorum. Bu mucizevi sürecin sonuna geldik, artık bambaşka bir hayatın ve bambaşka bir serüvenin içinde olacaksın. Doğum hazırlıkların bitti, her şey hazır, odamı hazırladın, kıyafetlerimi aldın, araba koltuğunu taktın ve beni bekliyorsun. Sonsuza kadar burada kalamam, çok kısa bir süre sonra kollarında olacağım!

Kafatası kemiklerim henüz kaynamadı. Bu sayede doğum sırasında kolayca çıkabileceğim. Seninle tanışmaya hazırım!

40 Haftalık Bebek Hareketleri

Artık yerim o kadar daraldı ki, hiç rahat hareket edemiyorum, bir an önce çıkmak istiyorum. Bu yüzden bazen hareket ederken senin canını yakıyorum. Özür dilerim bunun için ama gerçekten burası çok dar! Sen benim her hareketimi hissediyorsun. Nerede yattığımı, hareket edip etmediğimi, uyanık olup olmadığımı her şeyi biliyorsun. Bunlar son zamanlar, tadını çıkar.

Hamileliğin 40. Haftasında Bebeğinizin Büyüklüğü

Anneciğim şu anda tam bir karpuz kadar büyüğüm. Ne kadar büyüdüğüme inanabiliyor musun? 40 haftalık gebelikte bebeğin boyu kaç cm olur ve 40 haftalık gebelikte bebeğin kilosu ne kadardır veya ne kadar olmalıdır diye merak ediyor olabilirsin. Kilom yaklaşık 3,50 kg ve boyum da 52-53 cm civarında. Doktoruma göre, boyum ve kilom biraz daha az veya çok olabilirdi ama bu o kadar da önemli değil, çünkü önemli olan benim senin karnında ne kadar zaman geçirmiş olduğum.

Sağlıklı bir bebek olup olmadığımı kilom değil, senin karnında geçirdiğim zaman belirliyor. Ben son haftaya kadar burada kaldığım için çok şanslıyım ama artık yerim çok daraldı. O kadar büyüdüm ki buraya sığamıyorum! Bana öyle güzel baktın ki sağlıklı bir şekilde büyüyebildim, kilom başlangıçtaki kilomun neredeyse üç katı! Kocaman bir bebek olarak dünyaya geleceğim!