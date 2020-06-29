Hamilelikte 40. Hafta : 40 Haftalık Gebelik Gelişimi

Anneciğim, zaman ne kadar hızlı geçiyor değil mi? Hamileliğinin 40. haftasındasın! Evet, başardın! 40 haftalık gebelik kaç aylık olur sorusuna gelecek olursak şu anda tam 9 aylık hamilesin. Sana kavuşmama sayılı günler kaldı. Bana kavuşmak için sabırsızlandığını biliyorum. Bu mucizevi sürecin sonuna geldik, artık bambaşka bir hayatın ve bambaşka bir serüvenin içinde olacaksın. Doğum hazırlıkların bitti, her şey hazır, odamı hazırladın, kıyafetlerimi aldın, araba koltuğunu taktın ve beni bekliyorsun. Sonsuza kadar burada kalamam, çok kısa bir süre sonra kollarında olacağım! Gebelikte Bebeğinizin 40. Hafta Gelişimi Anneciğim, bu haftaya kadar gelebilmek bizim için çok önemliydi. Çünkü, benim gelişimim bir tam gebeliğin sonuna kadar devam ediyor. Ne kadar çok anne karnında kalırsam benim sağlığım için o kadar iyi olacaktı. 40. haftadayız ve bir tam gebelik sürecini tamamladık. Sağlıkla kucağında olacağım günü sabırsızlıkla bekliyorum! Bu haftaya kadar gelmeme rağmen henüz çok iyi göremiyorum. Doğduğumda sadece 2.5 cm kadar yakını görebileceğim. Biraz daha uzağı ise bulanık göreceğim ama hamileliğinin son haftalarında babam ve sen benimle konuştuğunuz için doğduktan sonra senin ve babamın sesini tanıyacağım.

Şu anda vücudumun %15'i yağdan oluşuyor. Bu yağlar, vücut ısımın ayarlanmasına yardımcı olacaklar. Vücut tüylerimin çoğu kayboldu ama yine de cildimde yağlı beyaz bir maddeden oluşan ince bir tabaka var. Bu madde karnından çıktığımda karşılaşacağım ilk soğuk havaya karşı ek bir koruma sağlıyor. Yani, doğanın giydirdiği ıslak bir kıyafet gibi, mucizevi bir şey. Adına da vernix caseosa diyorlar. Vücudum, bilirubin adı verilen maddeyi plasenta sayesinde senin vücuduna hareket ettirerek, diğer atık ürünlerle birlikte dışarı atarak işliyor. Bilirubin ise, kırmızı kan hücrelerinin parçalanma ürünüdür. Ben doğduktan ve göbek kordonum kesildikten sonra, bilirubinin benim vücudumdan atılması gerekecek. Bu maddenin atılması doğumdan sonra birkaç gün sürebilir, eğer vücudumda bilirubin seviyesi yükselirse, sarılık olabilirim. Sarılığın en önemli belirtileri ise vücudumdaki beyazlıkların sarımtırak bir renk almasıdır. Ama endişelenme, bu durum genellikle çok önemli bir problem oluşturmaz. Anneciğim, 40. haftada bile saçlarım ve tırnaklarım uzamaya devam ediyor.

Kafatası kemiklerim henüz kaynamadı. Bu sayede doğum sırasında kolayca çıkabileceğim. Seninle tanışmaya hazırım! 40 Haftalık Bebek Hareketleri Artık yerim o kadar daraldı ki, hiç rahat hareket edemiyorum, bir an önce çıkmak istiyorum. Bu yüzden bazen hareket ederken senin canını yakıyorum. Özür dilerim bunun için ama gerçekten burası çok dar! Sen benim her hareketimi hissediyorsun. Nerede yattığımı, hareket edip etmediğimi, uyanık olup olmadığımı her şeyi biliyorsun. Bunlar son zamanlar, tadını çıkar. Hamileliğin 40. Haftasında Bebeğinizin Büyüklüğü Anneciğim şu anda tam bir karpuz kadar büyüğüm. Ne kadar büyüdüğüme inanabiliyor musun? 40 haftalık gebelikte bebeğin boyu kaç cm olur ve 40 haftalık gebelikte bebeğin kilosu ne kadardır veya ne kadar olmalıdır diye merak ediyor olabilirsin. Kilom yaklaşık 3,50 kg ve boyum da 52-53 cm civarında. Doktoruma göre, boyum ve kilom biraz daha az veya çok olabilirdi ama bu o kadar da önemli değil, çünkü önemli olan benim senin karnında ne kadar zaman geçirmiş olduğum. Sağlıklı bir bebek olup olmadığımı kilom değil, senin karnında geçirdiğim zaman belirliyor. Ben son haftaya kadar burada kaldığım için çok şanslıyım ama artık yerim çok daraldı. O kadar büyüdüm ki buraya sığamıyorum! Bana öyle güzel baktın ki sağlıklı bir şekilde büyüyebildim, kilom başlangıçtaki kilomun neredeyse üç katı! Kocaman bir bebek olarak dünyaya geleceğim!

40 Haftalık Gebelik Görüntüsü Muhtemelen bu son ultrason görüntüm anneciğim. Bu hafta doğmam gerekiyor. Ancak eğer doğmazsam doktorum bir iki hafta daha bekleyebilir. Yüzümü son haftaların ultrasonlarında daha net gördün. Son zamanlara yaklaştıkça doktor kontrollerin de sıklaştı. Bu nedenle ultrasonda sık sık görüyorsun. Nasıl bir şeye benzediğime dair tahminlerin var ama yine de yüzümü merak ediyorsun, çok heyecanlı! Gebeliğin 40. Haftasında Yaşayacağınız Değişimler Anneciğim artık göbeğin o kadar büyük ki ayakkabını bile bağlayamıyorsun. Uyurken problem yaşıyorsun ve zaman zaman kasılmaların ve ağrıların oluyor. Hamilelik süreci güzel ve keyifli bir süreç olduğu kadar zorlukları da içinde barındırıyor. Bu yüzden biraz yorulduğunu biliyorum. Bu zamana kadar oldukça kilo aldın, belinde ağrılar var, bacaklarında zaman zaman kasılmalar oluşuyor, kendini halsiz hissediyorsun. Bazen, bıkkınlık yaşayıp artık bitsin diye düşünüyor olabilirsin, bunların hepsi normal. Ama artık çok az kaldı. Neredeyse tamamladın. Bu haftada mide bulantıların artmış olabilir. Bunun nedeni doğumun yaklaşması olabilir.

Son haftada merdiven inip çıkarken nefes nefese kalıyorsun. Bu çok doğal. Vücudunda bir karpuz taşıyor gibisin. Aynı zamanda sık sık tuvalete çıkma veya idrar kaçırma gibi problemler yaşıyor olabilirsin. Bazen aklından 40 haftalık hamileyim sancım yok veya 40 haftalık bebek neden doğmaz gibi düşünceler geçiriyor olabilirsin. Endişelenme, her bebek zamanında doğmayabilir. Hatta bazen doğum zamanını hesaplamada yanlışlıklar da yapılıyor. Bu nedenle sancı hissetmiyor olabilirsin. Bunun yanı sıra, belki de ufak ufak kasılmaların oluyordur da sen hissetmiyorsundur. Biraz geç kalmış olabilirim ama geleceğim, söz veriyorum! Anneciğim bu hafta benim için bazı ölçümlerin yapıldığı hafta. Bu ölçümlemede, benim hareketlerimi, nefes alışverişimi, kas yoğunluğumu, ve amniyotik sıvının durumu incelenecek. Eğer amniyotik sıvı azalmış olursa suni sancı vererek doğum başlatılabilir. Aynı zamanda doktor kalp atışlarımı ve senin kasılmalarının sıklığını görmek için seni NST adı verilen cihaz ile ölçüm yapabilir.

40. Hafta Hamilelik Belirtileri Anneciğim, gebeliğinin son haftasında da daha önce yaşadığın belirtiler devam edecek. Öncelikle bacak krampların artacak. Özellikle uyurken bu durum seni zorlayabilir. Hamilelikte Bacak Ağrıları İle Başınız Dertte Biliyoruz: Hamilelikte Bacak Ağrısı Neden Olur? Nasıl Geçer? Gebeliğin 40. haftasında yaşayacağın bir diğer problem ise, uyku problemi. Eğer gecenin bir yarısı uykun bölünürse kalk ve okumak gibi sakinleştirici bir faaliyet yap, kendini yorma. Son haftalara yaklaşırken hissetmeye başladığın yorgunluk, bu hafta da devam edecek. Bunun sebebi geceleri yaşadığın uyku problemi veya artık iyice ağırlaşan beni taşımak olabilir. Bol bol dinlen. Doğum yaklaştıkça kasılmaların da artacak. Önce aralıklı ve hafif hafif kasılmalar yaşayacaksın, daha sonra daha kısa aralıklar ile yoğun kasılmalar yaşayacaksın. Çok canın yanabilir anneciğim hazırlıklı ol. Bu haftada yoğu şekilde stres yaşıyor olabilirsin. Stresini atmak için sana iyi gelen şeyleri yap. En büyük destekçin babam! Eğer gebeliğinin son haftasında beklemediğin bir gelişme yaşarsan doktorunla konuşmaktan çekinme. Çok yoğun ağrıların olursa veya beklenmeyen başka durumlarla karşılaşırsan hemen doktorla görüş. Böylece ciddi problemlerin önüne geçmiş olacaksın.

40 Haftalık Gebelikte Doğum Belirtileri Hamileliğin son haftasına geldiğinde doğum ne zaman başlar, doğumun nasıl başladığını nasıl anlarım gibi soruların cevaplarını merak ediyorsun. Anneciğim, gebeliğin çok klasik 4 tane belirtisi vardır: Bunlardan en önemlisi kasılmalardır. Kasılmalarının hızlanması ve ağrının yoğunlaşması doğumun çok yaklaştığının göstergesidir.

Sümüksü, kanlı vajinal akıntı, gebelikte rahmi enfeksiyonlardan korumak için rahim ağzını kapatan mukus tabakasının, doğum yaklaştıkça rahim ağzının incelmesiyle birlikte atılması nedeniyle olur.

Suyun gelmesi doğumun en büyük belirtilerinden biridir. Amniyotik kesenin doğumdan önce yırtılmasıyla ince bir su vajinadan dışarıya atılır. Bazı kişilerde bu su yoğun şekilde gelebilir.

Benim hareketlerimde herhangi bir azalma hissedersen, bu da bir doğum belirtisi olabilir. Doktor sana daha önce hareket etmediğimde beni hareket ettirmek için yapman gereken şeyleri söylemişti. Beni hareket ettirmeye çalıştıysan ve yine de hareket etmiyorsam doğum başlamış olabilir. Hastaneye Ne Zaman Gitmelisiniz? Gebeliğin son haftalarında kasılmaların yavaş yavaş başlamıştı. Bu kasılmaların arttıysa, düzenli aralıklarla geliyorsa ve yatınca veya oturunca azalmıyorsa hastaneye gitme vaktin gelmiş demektir. Zaman zaman bazı kasılmaları doğum kasılması sanabilirsin. Doğum kasılması olup olmadığını zaman aralıklarından anlayabilirsin veya zaman geçtikçe kasılmaların azalıyorsa doğum kasılması değildir. Herhangi bir doğum belirtisi olmasa bile suyun gelmesiyle doğum başlamış demektir. Vakit kaybetmeden hastaneye gitmelisin. Kanlı, yoğun bir akıntı gelirse doğum yaklaşmış demektir. Bu yoğun bir kanamadır ve bunu farketmemen mümkün değil. Böyle bir durum yaşarsan hemen hastaneye gitmelisin. Gebeliğin 40. Haftasında Beslenme Anneciğim bu haftada da diğer haftalarda olduğu gibi beslenme düzenin çok önemli. Diğer haftalarda dikkat ettiğin konulara bu hafta da dikkat etmelisin. Bol bol su içmen çok önemli. O kadar çok su iç ki, su böbreklerinden şelale gibi aksın.

Zararlı yiyeceklerden, tütün ürünlerinden, alkollü ve asitli içeceklerden uzak durmalısın. Bütün meyveleri ve sebzeleri mevsiminde tüketmelisin ve doktorun önerdiği vitamin ve mineralleri almayı aksatmamalısın. Sevdiğini biliyorum ama bunlar benim sağlığım için çok önemli. Sana enerji veren ve besleyici değeri olan besinlere ağırlık vermelisin. Doğum sırasında oldukça yorulacaksın. Bu nedenle bu hafta güzel beslenmen önemli. Sağlıklı bir şekilde dokuz ay içinde büyüdüm. Bu kadar sağlıklı olmamın en önemli sebeplerinden biri de senin beslenme düzenin. Son hafta da aynı şekilde beslenmeye devam et. Gebelik Boyunca Beslenme Konusunda Tüm Dikkat Etmeniz Gerekenler: Gebelikte Beslenme Rehberi Gebeliğin 40. Haftasında Dikkat Etmeniz Gerekenler Anneciğim, hamileliğinin son haftasında uzak durman gereken şey kesinlikle stres! Son haftanın getirdiği gerginlik, doğum korkusu, çevredeki sesler, ağrıların nedeniyle zor bir hafta olduğunu biliyorum. Seni strese sokacak şeylerden uzak dur, kendini rahat bırak, korkularını kenara at. Unutma ki sen ne kadar stres olursan doğum o kadar zor geçer. Bu yüzden rahat olman her şeyden daha önemli. Psikolojik olarak zorlandığın anda babam sana destek olacaktır. Heyecanla ve sabırsızlıkla beklediğimiz o ana çok az kaldı, merak etme her şey çok güzel olacak!

Yürüyüş yapmak bu haftada da çok önemli. Yürüyüşlerini asla aksatma. Bu yürüyüşler sayesinde doğumun çok kolaylaşacak. Aynı zamanda yapacağın uzun yürüyüşler doğumu başlatmak için faydalı olabilir. Bu haftada uykusuzluk problemi yaşayabilirsin. Buna bağlı olarak başın ağrıyabilir. Lütfen doktorunun önermediği hiçbir ilacı kafana göre içme. Zaten ilaç kullanımı hamilelikte oldukça hassas bir konu, son haftada ise daha büyük önem taşıyor. Bunların dışında hastane çantasını kapının yakınına koymakta ve hastaneye giden kestirme yolları öğrenmekte fayda var. En Tatlı Telaş ile Alakalı En Tatlı Bilgiler İçin: Doğum Çantasında Neler Olmalı? Doğum Anında Nefes Egzersizleri Anneciğim ne kadar iyi nefes alırsan o kadar rahat doğum yaparsın. Çünkü ben ıkınma kuvveti sayesinde dışarıya çıkacağım ve senin nefes kapasiten arttıkça ıkınma gücün de artacak. Doğum anında genelde nefes alırken karın şişiriliyor ama sen nefes egzersizlerini yaparken çok rahat bir doğum geçireceksin. Kasılmaların geldiğinde, burundan nefes alıp, nefesini içinde tut. Gücün iyice tükendiğinde ise nefesini aşağı doğru bırak. Bu egzersiz ıkınma hareketini daha güçlü ve doğru bir şekilde yapmana yardımcı olacaktır.

Bunun dışında hafif hafif ve ritmik şekilde nefes alıp verebilirsin. Nefes alma zamanı ile verme zamanı eşit olmalı ve nefes alış verişi sessiz olmalı. Ağzın açık veya kapalı olabilir.

Bunun tam tersi olarak, hızlı ve ritmik nefes alış verişi de doğum sırasında etkilidir. Ağzın yarı açık bir şekilde hızlı hızlı nefes alıp vererek doğumun kolaylaşmasını sağlayabilirsin. Gebeliğin 40. Haftasında Cinsellik Hamilelik boyunca cinsel yaşamı kısıtlayıcı herhangi bir engel yoksa eğer cinsel ilişki bebek için bir tehlike oluşturmaz. Toplumda bilinen yargıların aksine hamilelik boyunca cinsellik bebeğin hayatını tehlikeye atmaz. Elbette gebelik ilerledikçe ve karın büyüdükçe cinsel ilişki sırasında normal zamana göre biraz daha hassas davranılması ve doktorun önerdiği pozisyonların kullanılması gereklidir. Ancak gebelik boyunca cinsel ilişki konusunda bir yasak olmamasına rağmen gebeliğin son bir ayında cinsellik bebek için zararlı olabilir. Dolayısıyla 40 haftalık gebelikte cinsel ilişki önerilmez.