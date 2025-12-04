14 yaşında menopoza girdi! "Çok gençsin" dediler: Gerçek çok başka çıktı!

İngiltere’de yaşayan Hayley Brookes, henüz 14 yaşındayken menopoza girdiğini öğrendiğinde hayatının altüst olduğunu söyledi.

Bugün 43 yaşında olan Brookes, genç yaşta erken yumurtalık yetmezliği teşhisi alan kadınlara destek olmak ve farkındalık yaratmak için aktif şekilde kampanya yürütüyor.

"MENOPOZUN YAŞI YOK"

Brookes, menopozun yalnızca ileri yaşlarda görülen bir süreç olmadığına dikkat çekti. Pek çok doktorun genç kadınların şikayetlerini hafife aldığını söyleyen Brookes, “Bazı doktorlar ‘bunun için çok gençsin’ diyerek semptomları ciddiye almıyor. Oysa bu durum 20’li, 30’lu hatta ergenlik döneminde bile başlayabilir" ifadelerini kullandı.

BELİRTİLER 12 YAŞINDA BAŞLADI

Hayley’nin regl döngüsü 12 yaşında başlamış ancak bir yıl içinde tamamen durmuş. Bu süreçte gece terlemeleri, ateş basmaları, uykusuzluk ve okulda konsantrasyon kaybı gibi yoğun belirtiler yaşamış. Yapılan kan testi ve ultrasonda yalnızca tek yumurtalığa sahip olduğu ve onun da yumurta üretmediği ortaya çıkmış.

GENÇ YAŞTA YIKICI TEŞHİS

Doktorlar Hayley’ye doğal yollarla anne olamayacağını söyledi. HRT tedavisine başlasa da yıllar boyunca yetersiz doz nedeniyle semptomlarla mücadele etti. "Menopozun neredeyse tüm belirtilerini yaşadım. Genç yaşta böyle bir teşhis almak beni utandırdı, kendimi yalnız hissetmeme neden oldu" dedi.

RUH SAĞLIĞI DERİNDEN ETKİLENDİ

Ergenlik döneminde yaşadığı bu süreç öz güvenini zedeledi. Brookes, yıllar sonra deneyimlerini paylaşmaya ve aynı sorunu yaşayan kadınlara destek olmaya karar verdi. “Bu durum sadece yetişkinlerde görülmüyor. Ergenlik çağındaki kızlarda bile hayatın akışını değiştirebiliyor” diye konuştu.

ANNE OLMA HAYALİNİ EVLAT EDİNEREK GERÇEKLEŞTİRDİ

40 yaşına geldiğinde bir erkek çocuğunu evlat edinen Brookes, bugün dört yaşındaki oğluyla hayatının en huzurlu dönemini yaşadığını söyledi.

İSİM DEĞİŞİKLİĞİNE ELEŞTİRİ: "YANILTICI BİR UMUT YARATIYOR"

Erken menopozun tıp literatüründe "prematür over yetmezliği" olarak yeniden adlandırılmasını doğru bulmadığını belirten Brookes, bu ifadenin kadınlarda yanlış bir umut yarattığını dile getirdi. Daha fazla araştırma yapılması gerektiğini vurgulayan Brookes, erken teşhisin genç kadınlar için hayati önem taşıdığını söyledi.