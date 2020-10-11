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40 metrelik uçurumdan 3 saatte kurtarıldılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.10.2020 23:08 | Son Güncelleme

Muğla’nın Marmaris ilçesinde içinde bulundukları araçla 40 metrelik uçuruma yuvarlanan iki kişi 3 saatlik çalışmanın ardından kurtarıldı.Edinilen bilgiye göre, Armutalan Mahallesi seyir tepesinde ormanlık alanda manzara izleyen iki kişinin içerisinde bulunduğu araç, el freninin çekilmemesi sonucu bir anda hareket ederek 40 metrelik uçuruma yuvarlandı.

Muğla’nın Marmaris ilçesinde içinde bulundukları araçla 40 metrelik uçuruma yuvarlanan iki kişi 3 saatlik çalışmanın ardından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Armutalan Mahallesi seyir tepesinde ormanlık alanda manzara izleyen iki kişinin içerisinde bulunduğu araç, el freninin çekilmemesi sonucu bir anda hareket ederek 40 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye, AFAD, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler araç içerisinde bulunan Recep A. ve Cansu K.’yi kurtarmak için çalışma başlattı. Aracın bulunduğu yere halat yardımı ile inen ekipler, yaralıları kurdukları istasyon ile yukarıya çıkardı. Yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından yaralılar 40 metrelik uçurumdan kurtarıldı. Kazada yaralanan iki kişi ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Marmaris Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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