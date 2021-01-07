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40 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 40?

07.01.2021 17:09 | Son Güncelleme:
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40 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 40?

Taşıt plakaları araçların önlerinde ve arkalarında küçük tabelalar şeklinde yer alır. Sayılar ve harflerden oluşan bu plakalar araçların bağlı oldukları şehirleri anlamamıza yardımcı olur. Ülkemizde 81 il olduğu için plakalar 01’den 81’e kadar sıralanır. Peki 40 araç plakası hangi ilimize aittir? 40 nerenin plakasıdır? Bu yazımızda 40 plaka imi ile ilgili detayları sizler için derledik.

Genellikle uzun yol maceralarında merak edip sık sık baktığımız plakalar her ülkede farklılık gösterir. Türkiye’de şehirlerin alfabetik ve kuruluş tarihi odaklı sıralaması ile oluşturulduğu için 81 adet plaka imi bulunur. Sonradan il olmuş bazı şehirler bu alfabetik listenin sonunda yer alır. Araç plakaları sadece bağlı oldukları şehri göstermekle kalmaz, aynı zamanda araç sahibi ve aracın ceza, vergi gibi durumları hakkında da bilgi verir. Bu bilgileri sadece yetkili kişilerin görebileceğini unutmamak da fayda var. Dolayısıyla, araç plakanızın her zaman açık ve anlaşılabilir bir durumda olduğundan emin olun. Aksi takdirde, trafikte birtakım cezalara maruz kalabilirsiniz. Peki, ülkemizde 40 plaka imi hangi şehirdeki araçlara verilir? Hangi ilin araç plaka kodu 40? İşte 40 plaka kodu ile ilgili detaylar…

40 Nerenin Plaka Kodu?

40 plaka kodu, İç Anadolu Bölgesi’nde yer alan Kırşehir şehrimize aittir. Kırşehir’de ve Kırşehir’e bağlı bütün ilçelerde bu plaka imi kullanılır. Şehirlerin genel plaka kodlarının yanında ilçelerin de plaka harfleri bulunur. Bu harfler aracın söz konusu olan şehrin hangi ilçesine bağlı olduğunu gösterir. İşte Kırşehir’in ilçelerine ait plaka harf kodları…

Kırşehir Merkez Plaka Harf Grupları:

40 AC 001 ile 40 AZ 999 arası
40 DA 001 ile 40 DZ 999 arası
40 EA 001 ile 40 EZ 999 arası
40 J 8000 ile 40 J 9999 arası
40 K 0001 ile 40 K 4999 arası
40 K 8000 ile 40 K 9999 arası
40 M 0001 ile 40 M 4999 arası
40 M 8000 ile 40 M 9999 arası
40 S 0001 ile 40 S 4999 arası
40 S 8000 ile 40 S 9999 arası
40 T 0001 ile 40 T 4999 arası
40 T 8000 ile 40 T 9999 arası

Kaman İlçesi Plaka Harf Grupları:

40 J 5000 ile 40 J 5999 arası
40 K 5000 ile 40 K 5999 arası
40 KA 001 ile 40 KZ 999 arası
40 M 5000 ile 40 M 5999 arası
40 S 5000 ile 40 S 5999 arası
40 T 5000 ile 40 T 5999 arası

Mucur İlçesi Plaka Harf Grupları:

40 J 6000 ile 40 J 6999 arası
40 K 6000 ile 40 K 6999 arası
40 LA 001 ile 40 LB 999 arası
40 M 6000 ile 40 M 6999 arası
40 S 6001 ile 40 S 7000 arası
40 T 6000 ile 40 T 6999 arası

Çiçekdağı İlçesi Plaka Harf Grupları:

40 J 7000 ile 40 J 7999 arası
40 K 7000 ile 40 K 7999 arası
40 M 7000 ile 40 M 7999 arası
40 NA 001 ile 40 NZ 999 arası
40 S 7000 ile 40 S 7999 arası
40 T 7000 ile 40 T 7999 arası

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