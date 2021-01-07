40 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 40?

40 plaka kodu, İç Anadolu Bölgesi’nde yer alan Kırşehir şehrimize aittir. Kırşehir’de ve Kırşehir’e bağlı bütün ilçelerde bu plaka imi kullanılır. Şehirlerin genel plaka kodlarının yanında ilçelerin de plaka harfleri bulunur. Bu harfler aracın söz konusu olan şehrin hangi ilçesine bağlı olduğunu gösterir. İşte Kırşehir’in ilçelerine ait plaka harf kodları…

Genellikle uzun yol maceralarında merak edip sık sık baktığımız plakalar her ülkede farklılık gösterir. Türkiye’de şehirlerin alfabetik ve kuruluş tarihi odaklı sıralaması ile oluşturulduğu için 81 adet plaka imi bulunur. Sonradan il olmuş bazı şehirler bu alfabetik listenin sonunda yer alır. Araç plakaları sadece bağlı oldukları şehri göstermekle kalmaz, aynı zamanda araç sahibi ve aracın ceza, vergi gibi durumları hakkında da bilgi verir. Bu bilgileri sadece yetkili kişilerin görebileceğini unutmamak da fayda var. Dolayısıyla, araç plakanızın her zaman açık ve anlaşılabilir bir durumda olduğundan emin olun. Aksi takdirde, trafikte birtakım cezalara maruz kalabilirsiniz. Peki, ülkemizde 40 plaka imi hangi şehirdeki araçlara verilir? Hangi ilin araç plaka kodu 40? İşte 40 plaka kodu ile ilgili detaylar…

Kırşehir Merkez Plaka Harf Grupları:

40 AC 001 ile 40 AZ 999 arası

40 DA 001 ile 40 DZ 999 arası

40 EA 001 ile 40 EZ 999 arası

40 J 8000 ile 40 J 9999 arası

40 K 0001 ile 40 K 4999 arası

40 K 8000 ile 40 K 9999 arası

40 M 0001 ile 40 M 4999 arası

40 M 8000 ile 40 M 9999 arası

40 S 0001 ile 40 S 4999 arası

40 S 8000 ile 40 S 9999 arası

40 T 0001 ile 40 T 4999 arası

40 T 8000 ile 40 T 9999 arası

Kaman İlçesi Plaka Harf Grupları:

40 J 5000 ile 40 J 5999 arası

40 K 5000 ile 40 K 5999 arası

40 KA 001 ile 40 KZ 999 arası

40 M 5000 ile 40 M 5999 arası

40 S 5000 ile 40 S 5999 arası

40 T 5000 ile 40 T 5999 arası

Mucur İlçesi Plaka Harf Grupları:

40 J 6000 ile 40 J 6999 arası

40 K 6000 ile 40 K 6999 arası

40 LA 001 ile 40 LB 999 arası

40 M 6000 ile 40 M 6999 arası

40 S 6001 ile 40 S 7000 arası

40 T 6000 ile 40 T 6999 arası

Çiçekdağı İlçesi Plaka Harf Grupları:

40 J 7000 ile 40 J 7999 arası

40 K 7000 ile 40 K 7999 arası

40 M 7000 ile 40 M 7999 arası

40 NA 001 ile 40 NZ 999 arası

40 S 7000 ile 40 S 7999 arası

40 T 7000 ile 40 T 7999 arası



