40 yaş üstü ne zaman aşılanacak? İşte 50 yaş ve 40 yaş üstü aşılama tarihi ve koronavirüs aşı son durum...

Koronavirüs aşısı uygulamaları hızla devam ederken; 50 yaş ve 40 yaş üstü ne zaman aşılanacak, 40 yaş üstü aşılama ne zaman gibi sorular da vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki 40 yaş üstü ne zaman aşılanacak?

40 YAŞ ÜSTÜ NE ZAMAN AŞILANACAK? 50 YAŞ VE 40 YAŞ ÜSTÜ AŞILAMA TARİHİ VE KORONAVİRÜS AŞI SON DURUM...

Vatandaşlar, 40 yaş ve 50 yaş üstünün ne zaman aşı olacağı konusu hakkındaki son gelişmeleri ilgiyle takip ediyor. Ocak ayı itibariyle başlayan süreçte toplamda şimdiye dek 25.733.830 kişi aşılandı. Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında 499 bin öğretmen ve okul çalışanı için de aşı randevusu açıldı. Tedarik süreciyle eş zamanlı olarak bütün öğretmenler ve okul çalışanlarının da aşıları yapılacak. 50 yaş üstü bireyler de bu aşamada aşılanmış olacak. Fakat bu yaş grubu için henüz tarih belli olmasa da Sağlık Bakanı Koca 40 yaş üstü için, "En geç Haziran sonu itibarıyla 40 yaş üstünü aşılayabileceğimiz ifade etmek istiyorum." şeklinde konuştu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın sonrasında düzenlenen basın toplantısında şunları söyledi;