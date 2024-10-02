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  4. 40 yaşında 30 göstermenin sırrı çok basitmiş! Yaşlanmayı geciktiren 5 madde

40 yaşında 30 göstermenin sırrı çok basitmiş! Yaşlanmayı geciktiren 5 madde

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
02.10.2024 09:36
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Eğer 30’lu yaşlardaysanız 40 yaşına gelmeden önce bu 5 takviyeyi rutinlerinize dahil etmek sizi olduğunuzdan daha genç gösterecektir. Bu rutinleri hayatınıza ne kadar erken dahil ederseniz o kadar etkili oluyor zira 40'lı yaşlardan sonra alınan önlemler çok da etkili olmayabiliyor.

Genç kalmak ve genç görünmek herkesin hayali. Özellikle kadınların yakından ilgilendiği bir konu olan yaşlanmayı geciktirme alanında oldukça etkili takviyeler bulunuyor. Dr. Ümit Aktaş'ın tavsiye ettiği bu takviyeleri uygulamadan ve kullanmadan önce doktorunuza danışınız.

KRİLL YAĞI

KRİLL YAĞI

Omega 3 ve antioksidan kaynağıdır.

D VİTAMİNİ

d vitamin

D vitaminin özellikle D3K2 formu önerilir. Sağlıklı yaş almanın olmazsa olmazıdır.

SAFRAN

safran

Safran serotonini arttırır. Seratonin genç kalmanın koşuludur.

MAGNEZYUM

magnezyum2

Magnezyum cildi gençleştirir. Cildin nem oranını dengeler ve genç görünmesini sağlar. Cildin elastikiyetini artırır, yaşlanma belirtilerini azaltır

PROBİYOTİK

PROBİYOTİK

Serotoninin %95’ini probiyotikler üretiyor. K vitaminini de probiyotikler üretir. Hatta saç sağlığınız için gerekli olan biotini de probiyotikler üretir. Bu yüzden çok etkilidir.

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