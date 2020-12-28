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40 yaşından önce mutlaka uygulanması gereken cilt bakımı! Bu bölgeyi ihmal etmeyin

Sibel Özdemir Sibel Özdemir 28.12.2020 10:20 | Son Güncelleme:
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40 yaşından önce mutlaka uygulanması gereken cilt bakımı! Bu bölgeyi ihmal etmeyin

Stres, günlük yaşam telaşı veya ilerleyen yaş nedeniyle cildinizde hasarlar meydana gelebilir. Özellikle 40 yaş sonrasında ince çizgiler ve cilt lekeleri, pek çok kadının muzdarip olduğu bir konudur. Büyüme hormonu yavaşlamaya başladığında, cilt kendini onarmakta zorlanabilir. Bu nedenle ekstra cilt bakımına ihtiyaç duyarsınız. Güzelliğinizi uzun yıllar boyunca korumak ve bakımlı görünmek için cildinizi ihmal etmemelisiniz. Unutmayın ki, cildinizi ciddiye almanın tam zamanı 40 yaş öncesidir.

40 yaş öncesinde cildinize iyi bakarsanız yaşlanma belirtilerine karşı direncinizi koruyabilirsiniz. 40 yaşından önce temel cilt bakım rutinlerini uygulayarak kırışıklık, lekeler ve elastikiyet kaybı gibi hasarlarla karşılaşmazsınız. Pürüzsüz ve genç görünen bir cilde sahip olmak için aşağıdaki önerileri mutlaka denemelisiniz!

MAKYAJ YAPMAKTAN KORKMAYIN!

Birçok kadın cildinin nefes almasını sağlamak için her gün makyaj yapmaktan kaçınır, aslında makyaj cildinizi korumaya yardım eder. Çoğu insan yeterli düzeyde güneş koruyucu kullanmaz. UV hasarı erken yaşlanmanın bir numaralı nedenidir. Makyaj öncesinde güneş koruyucusu kullanıp üzerine makyajınızı yaptığınız zaman UV ışınına karşı yüksek oranda korunmuş olursunuz. Bununla birlikte, makyajın cilt gözeneklerinize dolacağını düşünüyorsanız cilt tipinize uygun olan makyaj malzemeleri kullandığınız sürece hiçbir problemle karşılaşmazsınız.

BOYNUNUZU İHMAL ETMEYİN

İlerleyen yaşla birlikte boynu tedavi etmek daha önemli hale gelir. Çünkü boyun bölgesi deformasyona, cilt sarkmalarına ve kırışıklıklara meyilli bir alandır. Hassas bölge olan boynunuzu ihmal etmemeye özen gösterin. Nemlendiriciyi yüzünüzden boynunuza kadar sürmek yeterli değildir. Ek olarak güneş koruyucu ürünler de kullanmalısınız. Boynunuzun yumuşak, pürüzsüz ve hasarsız görünmesini sağlamak için cilt tipinizle uyumlu olan bir nemlendirici ve güneş kremini düzenli olarak kullanmalısınız.

GÖZ ÇEVRENİZE İYİ BAKIN

Göz bölgesinde hemen hemen hiç yağ bezi yoktur. Bu yüzden yaşlanma belirtileri gösteren ilk alanlardan biri de göz çevresidir. Bu alanı, iyi formüle edilmiş bir göz kremi ile korumalısınız.

CİLT TİPİNİZE UYGUN OLAN MAKYAJ TEMİZLEME ÜRÜNLERİ TERCİH EDİN

20’li yaşların başında makyajınızı çıkarmayı pek önemsemediniz, 20’li yaşların sonlarında makyaj silmeye başladınız. Ama artık ciddileşme zamanı geldi. Cildinize iyi davranmanın bir başka yolu da yatmadan önce makyajınızı silmektir. Burada dikkat etmeniz gereken en önemli ayrıntı ise cilt tipinizle uyumlu olan makyaj temizleme malzemelerini kullanmanız gerektiğidir. Makyaj temizleme mendilleri ve solüsyonlar ile cildinizi en iyi şekilde temizlediğinizden emin olmalısınız.

GECE VE GÜNDÜZ KREMİ KULLANIN

Cildinizin bakım ihtiyacı gece ve gündüz süresince farklılık gösterir. Bu nedenle 40 yaşına gelmeden önce gece ve gündüz kremi kullanmayı alışkanlık haline getirmelisiniz. Gün boyunca cildinizi UV ışınlarından ve stresten korumak için gündüz kremi, gençleşmeye odaklanmak ve ölü cilt hücrelerinizi temizlemek için gece kremi kullanabilirsiniz.

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