40 yaşından önce mutlaka uygulanması gereken cilt bakımı! Bu bölgeyi ihmal etmeyin

40 yaş öncesinde cildinize iyi bakarsanız yaşlanma belirtilerine karşı direncinizi koruyabilirsiniz. 40 yaşından önce temel cilt bakım rutinlerini uygulayarak kırışıklık, lekeler ve elastikiyet kaybı gibi hasarlarla karşılaşmazsınız. Pürüzsüz ve genç görünen bir cilde sahip olmak için aşağıdaki önerileri mutlaka denemelisiniz!

MAKYAJ YAPMAKTAN KORKMAYIN!

Birçok kadın cildinin nefes almasını sağlamak için her gün makyaj yapmaktan kaçınır, aslında makyaj cildinizi korumaya yardım eder. Çoğu insan yeterli düzeyde güneş koruyucu kullanmaz. UV hasarı erken yaşlanmanın bir numaralı nedenidir. Makyaj öncesinde güneş koruyucusu kullanıp üzerine makyajınızı yaptığınız zaman UV ışınına karşı yüksek oranda korunmuş olursunuz. Bununla birlikte, makyajın cilt gözeneklerinize dolacağını düşünüyorsanız cilt tipinize uygun olan makyaj malzemeleri kullandığınız sürece hiçbir problemle karşılaşmazsınız.

BOYNUNUZU İHMAL ETMEYİN

İlerleyen yaşla birlikte boynu tedavi etmek daha önemli hale gelir. Çünkü boyun bölgesi deformasyona, cilt sarkmalarına ve kırışıklıklara meyilli bir alandır. Hassas bölge olan boynunuzu ihmal etmemeye özen gösterin. Nemlendiriciyi yüzünüzden boynunuza kadar sürmek yeterli değildir. Ek olarak güneş koruyucu ürünler de kullanmalısınız. Boynunuzun yumuşak, pürüzsüz ve hasarsız görünmesini sağlamak için cilt tipinizle uyumlu olan bir nemlendirici ve güneş kremini düzenli olarak kullanmalısınız.