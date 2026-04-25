40 yaşından sonra 3 beden birden inceldi! 56 kilo verdiren listesini paylaştı

Mark’ın hikayesi, pek çok insanın kendinden bir parça bulabileceği duygusal bir temel üzerine kurulu. Arizona’da kız kardeşi Deborah ile büyürken, babalarını çok genç yaşta kaybetmenin getirdiği ağır travmayı yemekle bastırmaya çalışan Mark, yıllarca "duygusal yeme" alışkanlığının esiri oldu.

New York’ta çalışırken, dış görünüşü nedeniyle hissettiği ait olamama duygusu, 40 yaşına geldiğinde yerini ciddi sağlık endişelerine bıraktı. 135 kiloya ulaştığında artık oturduğu sandalyeden kalkmak bile onun için fiziksel bir mücadeleye dönüşmüştü.

MUTFAKTA KALORİ TEMİZLİĞİ YAPTI

Mark, değişimin sadece spor salonunda değil, mutfakta başladığını erken fark edenlerden. İlk hamlesi, evindeki tüm işlenmiş gıdaları, paketli atıştırmalıkları ve yüksek kalorili yiyecekleri temizlemek oldu. "Beni cezbedecek her şeyi kapı dışarı ettim," diyen Mark, sadece zayıflama hedeflerine ulaşmada kendisine yardımcı olan besleyici gıdaları satın almaya başladı.

Beslenme düzenini kalori açığı prensibi üzerine kurdu. Sabahları gecelik yulaf veya protein deposu yumurta akıyla güne başlarken, öğle ve akşam yemeklerinde yağsız protein (somon, tavuk göğsü) ve bol yeşillik tüketti. Şekerli içeceklerin yerini ise su ve bitki çayları aldı.

ADIM ADIM GELEN ZAFER

Egzersiz için öncelikle her gün yürüyüşe başladı. Her gün mesafeyi biraz daha artırarak günde 8 kilometrelik yürüyüş rutinini oturtan Mark, evine bir spinning bisikleti ve kürek aleti aldı. İlk 6 ayda 27 kiloyu bu şekilde verdikten sonra, vücudundaki değişimi kalıcı kılmak için bir spor salonuna kaydoldu. Burada ağırlık antrenmanlarına başlayarak kas kütlesini artırdı ve metabolizmasını hızlandırdı.

MARK'IN GÜNLÜK BESLENME PLANI

Mark’ın başarısının en büyük sırrı, sürdürülebilir ve protein odaklı bir beslenme düzeni oluşturmasıydı. İşte XXL bedenden vazgeçip fit bir görünüme kavuşmasını sağlayan liste...

Kahvaltı seçenekleri (Güne Enerjik Başlangıç)

Mark, sabahları metabolizmasını hızlandırmak için üç farklı alternatiften birini tercih ediyordu:

Seçenek 1: Yağsız yoğurt içine taze meyvelerle hazırlanmış, geceden bekletilmiş yulaf.

Seçenek 2: Avokadolu tam tahıllı ekmek üzerine sadece yumurta akı ile hazırlanmış omlet.

Seçenek 3: Taze meyvelerle zenginleştirilmiş lor peyniri.

Öğle yemeği alternatifleri

Öğle saatlerinde tokluk hissini uzun süre korumak için yüksek lifli gıdalara yöneldi.

Seçenek 1: Yağsız protein (tavuk veya hindi), kuru yemiş ve tohumlarla zenginleştirilmiş, üzerine sadece balzamik sirke veya düşük kalorili sos eklenmiş dev bir yeşil salata.

Seçenek 2: Vakti kısıtlı olduğunda; yarım elma ve muz ile zenginleştirilmiş protein shake (öğün yerine geçen takviye).

Akşam yemeği (Hafif ve besleyici)

Akşamları sindirimi kolay ama besin değeri yüksek öğünler tercih etti. Izgara somon, mezgit veya derisiz tavuk göğsü. Yanında mutlaka buharda pişmiş taze sebzeler veya bol yeşillikli, yağsız bir salata.

Atıştırmalıklar ve takviyeler

Mark, akşam yemeğinden sonra atıştırmalık alışkanlığını tamamen kesti. Gün içinde ise şu sağlıklı seçenekleri kullandı:

Favori atıştırmalıkları: Çiğ kuru yemişler, tohumlar ve kereviz sapı (Kuruyemişlerin kalori yoğunluğu nedeniyle porsiyon kontrolüne sadık kalarak).

Destekleyiciler: Vücut direncini korumak için günlük multivitamin.

Estetik operasyon ve koruma süreci

Mark, zayıflama hikayelerinin genellikle anlatılmayan bir kısmına da açıklık getiriyor: Sarkan deri problemi. Kısa sürede verilen 56 kilonun ardından karın bölgesinde oluşan sarkmaları gidermek için abdominoplasti (karın germe) ameliyatı olmayı tercih etti. Bu dürüst yaklaşımı, onun hikayesini diğerlerinden daha samimi kılıyor. Pandemi döneminde aldığı 7 kiloyu da hızla geri vererek kilosunu korumayı başaran Mark, başarısını her ay çektiği ilerleme fotoğraflarına borçlu olduğunu söylüyor.

NOT: Mark’ın hazırladığı liste yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve herkese uygun olmayabilir. Kilo verme sürecine girmeden önce, bir diyetisyene danışarak size özel bir beslenme planı oluşturmanız önerilir.