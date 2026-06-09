Camlardaki polen ve kir dakikalar içinde temizleniyor! Sırrı mutfaktaki o malzeme

Camlardaki polen ve kirden dakikalar içinde kurtulun. Uzman isim mutfaktaki o malzemeyi işaret etti. DIY uzmanı ve Joyelick'in kurucusu Melody Joy, cam temizliğinde en etkili yöntemlerden birinin mısır nişastası kullanmak olduğunu belirtiyor.

Joy, "Buradaki gizli malzeme mısır nişastası. Cam temizliğinde ne kadar etkili olduğunu öğrenince siz de şaşırabilirsiniz" ifadelerini kullandı.

MISIR NİŞASTASI NEDEN İŞE YARIYOR?

Piyasada cam temizliği için çok sayıda ürün bulunmasına rağmen, birçok ürün temizlik sonrasında cam üzerinde iz bırakabiliyor. Mısır nişastası ise yüksek emicilik özelliği sayesinde temizlik karışımının daha hızlı kurumasına yardımcı oluyor. Böylece cam yüzeylerde oluşan çizgi ve lekelerin önüne geçilebiliyor.

Ayrıca ince yapısı sayesinde polen, yağ kalıntıları ve diğer inatçı kirleri cam yüzeyine zarar vermeden temizlemeye yardımcı oluyor. Uzmanlar, mısır nişastasının tek başına kullanılmaması gerektiğini, beyaz sirke veya izopropil alkol gibi cam temizliğinde etkili malzemelerle birlikte kullanıldığında daha başarılı sonuç verdiğini belirtiyor.

BAHAR TEMİZLİĞİ İÇİN CAM TEMİZLEME KARIŞIMI

Bu doğal karışımı hazırlamak için şu malzemeler gerekiyor:

240 ml beyaz sirke

120 ml izopropil alkol (temizlik alkolü)

1 yemek kaşığı mısır nişastası

Yaklaşık 500 ml su

İzopropil alkol; parmak izi, mutfak yağları ve hava kirliliğinden kaynaklanan kalıntıların temizlenmesine yardımcı olurken, sirke ise yağmur suyunun bıraktığı mineral lekelerini çözmeye destek oluyor.

NASIL UYGULANIR?

Karışımı hazırlamak için tüm malzemeleri boş bir sprey şişesine aktarın ve iyice çalkalayın. Mısır nişastası zamanla şişenin dibine çökeceği için her kullanım öncesinde karışımı yeniden çalkalamak gerekiyor. Ardından karışımı cam yüzeye püskürtün ve temiz bir mikrofiber bezle silin. Uzmanlara göre birkaç dakika içinde polen, yağ ve kir kalıntıları kolayca temizleniyor.

CAMLARDA İZ BIRAKMAYAN YÖNTEM

Uzmanlar, doğru uygulandığında bu karışımın camlarda iz oluşumunu azaltabileceğini ve özellikle bahar aylarında biriken polen tabakasının temizlenmesini kolaylaştırabileceğini belirtiyor. Böylece camlar daha parlak bir görünüm kazanırken, güneş ışığının iç mekâna daha rahat ulaşması da sağlanabiliyor.