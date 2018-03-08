40 yaşını geçen her kadının yapması gereken günlük egzersizler

Metabolizmanızın yavaşlamasına izin vermeyin
Yüksek yoğunluklu kardiyo, belirli bir yaştan sonra motive olmanız için metobolizmanızı uyarır. Metabolizma yavaşlamasını önlemek için bu egzersizleri haftada bir veya iki kez yapmaya özen göstermelisiniz. Stresten uzak durun.
Squat yapın
40 yaşından sonra kas kütlesindeki azalma nedeniyle kalça bölgesi düzleşir. Doğru yapılmış squat egzersizleri tüm vücuda esneklik kazandırır.
Sırt ağrısını önlemek için
Bu egzersizi haftada 3 gün 90 saniye boyunca yapmak vücudun güçlenmesi sağlar. (Karın, göğüs ve omurgayı çevreleyen kaslar kuvvetlenir.)
Artritten (eklemlerde vücut tarafından üretilen bir iltihap) kendinizi koruyun
Kronik eklem ağrısı her yaştan kadını etkileyebiliyor ve bunu engellemenin bir yolu yok. Ancak, azaltmanın bir çözümü var. Haftada 2-3 kez 1-3 kg'lık ağırlılar kaldırmak vüdunuzda mucizeler yaratabilir.
Bütün gün oturmak vücudumuzun kalori yakma hızını yavaşlatır. Köprü egzersiziyle bel bölgenizi ve sırt arkanızı çalıştırabilirsiniz. Bu hareketi yaparken popo kaslarınızı sıkın daha sonra yavaş yavaş bırakın.
Kas erimesine karşı
Sarkopeni (kas erimesi) yaşlanmayla ilişkili iskelet kasının zayıflamasıdır. Kötü duruş ve sırt ve omuz ağrılarını önlemek isterseniz sırt ve omuz kaslarınızı güçlendirmeniz çok önemlidir.
Kalbinizi koruyun
Etkili kardiyo, 40 yaşın üzerindeki kadınlar için kalbi korumanın mükemmel bir yoludur. Kalbinizi korumak için haftada 3-4 kez en az 30 dakika egzersiz yapmanız gerekir.
Yürüyün
Yürüyüş, herkesin yapabileceği en basit ve en iyi egzersizdir. Kalori yakar, ruh halini değiştirir. Özellikle belli bir yaştan sonra eklemlere fayda sağlar.
Sakin olun yoga yapın
Amerika Birleşik Devletleri'nde Johns Hopkins Hastanesi'ne göre orta yaştaki kadınlar depresif olmaya daha yatkın. Yoga yapmanın, ruh halini düzenleyen sakinleştirici nörotransmitteri artırdığı, stres ve kaygıyı azalttığı belirtiliyor.
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