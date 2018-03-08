40 yaşını geçen her kadının yapması gereken günlük egzersizler

Metabolizmanızın yavaşlamasına izin vermeyin

Yüksek yoğunluklu kardiyo, belirli bir yaştan sonra motive olmanız için metobolizmanızı uyarır. Metabolizma yavaşlamasını önlemek için bu egzersizleri haftada bir veya iki kez yapmaya özen göstermelisiniz. Stresten uzak durun.

Squat yapın

40 yaşından sonra kas kütlesindeki azalma nedeniyle kalça bölgesi düzleşir. Doğru yapılmış squat egzersizleri tüm vücuda esneklik kazandırır.

Sırt ağrısını önlemek için

Bu egzersizi haftada 3 gün 90 saniye boyunca yapmak vücudun güçlenmesi sağlar. (Karın, göğüs ve omurgayı çevreleyen kaslar kuvvetlenir.)

Artritten (eklemlerde vücut tarafından üretilen bir iltihap) kendinizi koruyun

Kronik eklem ağrısı her yaştan kadını etkileyebiliyor ve bunu engellemenin bir yolu yok. Ancak, azaltmanın bir çözümü var. Haftada 2-3 kez 1-3 kg'lık ağırlılar kaldırmak vüdunuzda mucizeler yaratabilir.

Bütün gün oturmak vücudumuzun kalori yakma hızını yavaşlatır. Köprü egzersiziyle bel bölgenizi ve sırt arkanızı çalıştırabilirsiniz. Bu hareketi yaparken popo kaslarınızı sıkın daha sonra yavaş yavaş bırakın.