40 yıllık evliliğini kutlayan terapist, her çiftin bilmesi gereken gerçekleri paylaştı

Evliliğinizin kölelik değil bir ortaklık olduğunu daima aklınızda tutmalısınız. İstediğini elde etmek harika, ama eşin bütün isteklerini ve hayallerini gerçekleştirmesi gerekmiyor. Ve ikiniz de bunu kabul etmeli ve çalışmasını sağlayacak bir yol bulmalısınız.

İkiniz de farklısınız ve bu gerçek olası seçeneklere yol açıyor. Bu farklılıklar sizi heyecanlandırabilir ya da ikinizi de delirtebilir. Eğer yeterince esnek ve açık fikirli iseniz evliliğinizi heyecan verici bir yolculuğa dönüştürebilirsiniz.

“Bir şey yapmak istemiyorsa, neden yapmalıyım?” sözlerini unutun. Bu sizin ilişkide sıkışıp kalmanıza neden olur. Eğer eşinizi yeterince önemsiyorsanız bir adım atın. O da sizi önemserse sizi takip edecektir.

Tartışmalarınıza büyüme fırsatı olarak bakın, çünkü gerçekte neye ihtiyacınız olduğunu ve güçlü ve zayıf yönlerinizi söyleyebilirler. Kirli bulaşıklar için tartışmayı büyütmek ne kadar doğru? Eğer bir işi beraber yapmak istiyorsanız soru sorma yöntemlerinizi değiştirebilirsiniz.

Yoğun bir görüşme yaparken eşinizin fikrini isteyin. “Bu konuda ne düşünüyorsunuz?” sorusu, soruyu serinletmenize ve duruma başka bir açıdan bakmanıza yardımcı olabilir. Eşiniz de daha iyi hissedecektir, kendisinin dikkate alındığı hissi oluşacaktır. Ancak onların düşüncelerini sorduğunuzda, sadece bunu yapmak uğruna yapmayın. Söyleyeceklerini dinlemelisiniz.