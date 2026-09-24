41 gün boyunca bunları yapmayın: Venüs retrosu ne zaman bitecek?

Astronomik açıdan retro hareket, gezegenin Dünya'dan bakıldığında gökyüzünde geriye doğru hareket ediyormuş gibi görünmesidir. Venüs gerçekten yörüngesinde geriye doğru hareket etmez. Astrolojide ise bu dönem, Venüs'ün temsil ettiği konuların yeniden değerlendirilmesiyle ilişkilendirilir.

Venüs; astrolojik yorumlarda aşkı, ilişkileri, parayı, estetiği, güzelliği ve kişinin değer verdiği şeyleri temsil eder. Bu nedenle Venüs retrosunda özellikle ilişkiler, maddi konular ve dış görünüşle ilgili kararların yeniden gözden geçirilmesi gerektiği düşünülür.

VENÜS RETROSU NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Venüs'ün 2026 yılındaki retro hareketi için öne çıkan tarihler şöyle:

3 Ekim 2026: Venüs, Akrep burcunda retro hareketine başlayacak

25 Ekim 2026: Retro hareketindeki Venüs, Akrep'ten Terazi burcuna geri dönecek

14 Kasım 2026: Venüs, Terazi burcunda düz hareketine geçecek

Astrolojik kaynaklarda retro öncesi gölge döneminin 31 Ağustos'ta başladığı ve Venüs'ün retro bölgesinden 15 Aralık'ta tamamen çıkacağı belirtildi.

ESKİ AŞKLAR YENİDEN GÜNDEME GELEBİLİR

Venüs retrosuyla ilgili astrolojik yorumlarda geçmiş ilişkilerin yeniden gündeme gelmesi sıkça vurgulanıyor. Eski sevgililerden haber almak, geçmişte yarım kalmış ilişkileri yeniden değerlendirmek veya mevcut ilişkide daha önce konuşulmamış sorunlarla yüzleşmek bu dönemin temaları arasında gösteriliyor.

Bu nedenle astrolojide Venüs retrosu, yeni bir ilişkiye başlamak, evlenmek veya nişanlanmak gibi önemli ilişki kararları açısından temkinli olunması gereken dönemlerden biri olarak kabul edilir.

PARA VE YATIRIMLARDA DİKKAT

Venüs yalnızca aşk ve ilişkilerle değil, para ve değer kavramıyla da ilişkilendirildiği için retro döneminde finansal kararların da yeniden değerlendirilmesi öneriliyor.

Büyük yatırımlar, yüksek miktarlı harcamalar ve yeni finansal ortaklıklar konusunda aceleci davranmamak; mevcut bütçeyi, harcamaları ve maddi öncelikleri yeniden gözden geçirmek astrolojik yorumlarda öne çıkan tavsiyeler arasında bulunuyor.

"SAÇINIZI KESTİRMEYİN" DENİLEN RETRO

Venüs'ün güzellik ve estetikle ilişkilendirilmesi nedeniyle bu dönem dış görünüş konusunda da dikkat çekiyor.

Özellikle köklü saç değişiklikleri, büyük imaj değişiklikleri ve estetik operasyonlar Venüs retrosunda ertelenmesi önerilen konular arasında sayılıyor.

Astrolojik inanışa göre retro sonrasında kişinin estetik tercihleri değişebileceği için geri dönüşü zor olan büyük değişikliklerde acele edilmemesi tavsiye ediliyor.

BURÇLAR VENÜS RETROSUNDAN NASIL ETKİLENECEK?

Koç

Venüs retrosu Koç burçları için ortak para, borçlar, yatırımlar ve duygusal yakınlık konularını gündeme taşıyabilir. Eski bir maddi mesele veya geçmişten kalan ilişki konusu yeniden değerlendirilebilir. Harcamalarda aceleci kararlar yerine bütçeyi gözden geçirmek öne çıkabilir.

Boğa

Boğa burçları için ilişkiler ve ortaklıklar ön plana çıkıyor. Geçmişte yaşanan bir ilişki sorunu yeniden gündeme gelebilir. Mevcut ilişkide beklentilerin ve karşılıklı sorumlulukların sorgulanması mümkün olabilir.

İkizler

İkizler burçları açısından iş hayatı, günlük düzen ve çalışma ilişkileri dikkat çekebilir. Daha önce çözülememiş bir iş meselesinin yeniden ele alınması veya çalışma düzeninde değişiklik düşüncesinin ortaya çıkması mümkün.

Yengeç

Yengeç burçlarında aşk hayatı, flörtler, yaratıcılık ve hobiler ön plana çıkabilir. Geçmişten bir kişinin yeniden iletişim kurması veya eski bir aşkın yeniden hatırlanması astrolojik yorumlarda öne çıkan temalar arasında.

Aslan

Aslan burçları için ev, aile ve özel yaşamla ilgili konular gündeme gelebilir. Ev dekorasyonu, taşınma veya aile içerisindeki eski meseleler yeniden değerlendirilebilir. Büyük harcamalarda temkinli olmak öneriliyor.

Başak

Başak burçlarında iletişim, yakın çevre ve kardeşlerle ilişkiler öne çıkabilir. Geçmişte söylenmiş ancak tamamlanmamış konuşmalar yeniden gündeme gelebilir. Önemli kararlar öncesinde detayların tekrar kontrol edilmesi faydalı olabilir.

Terazi

Venüs'ün yönetici gezegeni olduğu Terazi burçları için bu retro özellikle dikkat çekici olabilir. Para, kişisel değerler, ilişkiler ve dış görünüşle ilgili konular yeniden değerlendirilebilir. Eski bir ilişki veya maddi mesele tekrar gündeme gelebilir.

Akrep

Retro Akrep burcunda başlayacağı için Akrepler açısından kişisel görünüm, ilişkiler ve hayata bakış yeniden sorgulanabilir. Geçmişte alınan kararların sonuçları üzerine düşünmek ve kişinin gerçekten ne istediğini değerlendirmek ön plana çıkabilir.

Yay

Yay burçları için daha içe dönük bir dönem söz konusu olabilir. Geçmiş ilişkiler, gizli kalmış duygular ve tamamlanmamış meseleler yeniden hatırlanabilir. Eski bir konuyu kapatmak veya geçmişle hesaplaşmak gündeme gelebilir.

Oğlak

Oğlak burçlarında arkadaşlıklar, sosyal çevre ve gelecek planları öne çıkabilir. Bir arkadaşlık ilişkisinin yeniden değerlendirilmesi veya geçmişten bir kişinin tekrar sosyal çevreye dahil olması mümkün olabilir.

Kova

Kova burçları için kariyer, iş hayatı ve toplum önündeki imaj dikkat çekebilir. Daha önce alınmış bir kariyer kararının yeniden değerlendirilmesi veya eski bir iş bağlantısının tekrar gündeme gelmesi söz konusu olabilir.

Balık

Balık burçlarında eğitim, seyahat, uzaklar ve hayata bakışla ilgili konular öne çıkabilir. Geçmişte ertelenmiş bir eğitim planı, seyahat ya da uzun vadeli hedef yeniden gündeme gelebilir.

VENÜS RETROSUNDA NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Astrolojik yorumlara göre bu dönemde özellikle acele ilişki kararlarından, büyük finansal risklerden ve geri dönüşü zor estetik değişikliklerden kaçınmak öneriliyor. Bunun yerine geçmişten gelen konuları değerlendirmek, mevcut ilişkileri gözden geçirmek, bütçeyi kontrol etmek ve kişinin gerçekten ne istediğini anlamaya çalışmak öne çıkıyor.