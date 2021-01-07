Türkiye'de 81 ilin 81 tane farklı plaka kodu var. Her gün yollarda gördüğümüz farklı farklı plaka imlerinin birer anlamı var. Hiçbiri rastgele belirlenmiş plaka kodlarından oluşmuyor. Plaka denilen tabelada yer alan harfler ise bir kurala göre belirlenir ve sıralanır. Plakalarda her şehrin ilçelerine ait belli harf ve sayı aralıkları kullanılıyor. Tabelada yer alan ilk sayı, aracın hangi şehir kaydında olduğunu temsil ediyor. Ardından gelen harf ve sondaki sayılar ise aracın kayıtlı olduğu ilin hangi ilçesine ait olduğuna bağlıdır. İl, ilçe bilgisinin yanında plaka pek çok bilgiye ulaşmada kolaylık sağlar. Aracın trafiğe çıkma izni olup olmadığı, trafik cezalarının sorgulanması, ne zaman nereden geçtiği gibi... Aynı zamanda plakadan aracın kime ait olduğu gibi önemli kişisel bilgilere de ulaşmak mümkün. Trafikte sık sık karşılaştığımız plakalardan biri de: 41 plakası. Öyleyse herkesin merak ettiği 41 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka imi 41? İşte detaylar...

41 Nerenin Plaka Kodu? 41 Plakası Hangi İle Ait?

Plakaların hangi illere ait olduğu sık sık merak edilir. Her gün trafikte karşılaştığımız araçların plakalarına bakarak sık sık düşünürüz. Bu plakalardan biri olan 41 plakası Türkiye'de nüfusu kalabalık şehirlerden biri olan Kocaeli'ye ait. Kocaeli, İstanbul'a yakınlığı ve büyükşehir olmasıyla insanların çoğu zaman yaşamak adına tercih ettiği şehirlerin başında geliyor. Peki Kocaeli'ye ait ilçelerin plaka kod aralığı nedir? Kocaeli ilinin ilçelerine ait plaka kod aralığı: