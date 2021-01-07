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41 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka imi 41?

07.01.2021 12:01 | Son Güncelleme:
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41 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka imi 41?

Plaka kodları, tüm motorlu taşıtların sahip olması gereken metal bir tabeladır. Aracın sahip olduğu bu plaka imi sayesinde tüm bilgilerine ulaşılır. 81 ilin her birinin kendine ait bir plaka kodu vardır. Bu kodlardan yalnızca biri olan 41 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka imi 41? İşte 41 araç plakası hakkında tüm detaylar...

Türkiye'de 81 ilin 81 tane farklı plaka kodu var. Her gün yollarda gördüğümüz farklı farklı plaka imlerinin birer anlamı var. Hiçbiri rastgele belirlenmiş plaka kodlarından oluşmuyor. Plaka denilen tabelada yer alan harfler ise bir kurala göre belirlenir ve sıralanır. Plakalarda her şehrin ilçelerine ait belli harf ve sayı aralıkları kullanılıyor. Tabelada yer alan ilk sayı, aracın hangi şehir kaydında olduğunu temsil ediyor. Ardından gelen harf ve sondaki sayılar ise aracın kayıtlı olduğu ilin hangi ilçesine ait olduğuna bağlıdır. İl, ilçe bilgisinin yanında plaka pek çok bilgiye ulaşmada kolaylık sağlar. Aracın trafiğe çıkma izni olup olmadığı, trafik cezalarının sorgulanması, ne zaman nereden geçtiği gibi... Aynı zamanda plakadan aracın kime ait olduğu gibi önemli kişisel bilgilere de ulaşmak mümkün. Trafikte sık sık karşılaştığımız plakalardan biri de: 41 plakası. Öyleyse herkesin merak ettiği 41 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka imi 41? İşte detaylar...

41 Nerenin Plaka Kodu? 41 Plakası Hangi İle Ait?

Plakaların hangi illere ait olduğu sık sık merak edilir. Her gün trafikte karşılaştığımız araçların plakalarına bakarak sık sık düşünürüz. Bu plakalardan biri olan 41 plakası Türkiye'de nüfusu kalabalık şehirlerden biri olan Kocaeli'ye ait. Kocaeli, İstanbul'a yakınlığı ve büyükşehir olmasıyla insanların çoğu zaman yaşamak adına tercih ettiği şehirlerin başında geliyor. Peki Kocaeli'ye ait ilçelerin plaka kod aralığı nedir? Kocaeli ilinin ilçelerine ait plaka kod aralığı:

Kocaeli Merkez İlçesine Ait Plaka Kod Aralığı

  • 41 AC 001 ve 41 AZ 999
  • 41 D 0001 ve 41 D 9999
  • 41 DA 001 ve 41 DZ 999
  • 41 EA 001 ve 41 EZ 999
  • 41 FA 001 ve 41 FZ 999
  • 41 HA 001 ve 41 HC 999
  • 41 HE 001 ve 41 HZ 999
  • 41 KA 001 ve 41 KZ 999
  • 41 LA 001 ve 41 LZ 999
  • 41 L 0001 ve 41 L 9999
  • 41 MA 001 ve 41 MA 150
  • 41 MA 151 ve 41 MA 250
  • 41 M 0001 ve 41 M 2999
  • 41 M 3000 ve 41 M 4999
  • 41 P 0001 ve 41 P 9999
  • 41 T 0001 ve 41 T 2999
  • 41 MA 001 ve 41 MA 150

Kocaeli Kandıra İlçesine Ait Plaka Kod Aralığı

  • 41 HD 001 – 41 HD 999
  • 41 M 9000 – 41 M 9999
  • 41 N 0001 – 41 N 9999
  • 41 T 9000 – 41 T 9999

Kocaeli Karamürsel İlçesine Ait Plaka Kodları

  • 41 K 0001 – 41 K 9999
  • 41 M 8000 – 41 M 8999
  • 41 T 8000 – 41 T 8999

Kocaeli Körfez İlçesine Ait Plaka Kod Aralığı

  • 41 F 0001 – 41 F 9999
  • 41 R 0001 – 41 R 9999
  • 41 T 7000 – 41 T 7050

Kocaeli Gölcük İlçesine Ait Plaka Kod Aralığı

  • 41 E 0001 – 41 E 9999
  • 41 H 0001 – 41 H 9999
  • 41 M 5000 – 41 M 6999
  • 41 MA 251 – 41 MA 350
  • 41 T 5000 – 41 T 6999
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