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43 ilin geçiş güzergahı! 'Kilit Kavşak'ta trafik durdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.08.2020 19:01 | Son Güncelleme

Kırıkkale'deki 43 ilin geçiş güzergahında bulunan ve 'kilit kavşak' olarak isimlendirilen yol, Kurban Bayramı'nın son gününde vatandaşların dönüşe başlaması ile kilitlendi. Kilometrelerce araç kuyruğu oluştuğu yolda polis ekipleri görev yapıyor.

43 ilin geçiş güzergahı! 'Kilit Kavşak'ta trafik durdu

Bayram tatilini memleketlerinde geçirenler ve tatile gidenler, dönüş yolculuğuna başladı. Ulaşımda 43 ilin bağlantı noktasında yer alan ve 'kilit kavşak' olarak adlandırılan Kırıkkale'de, trafik ekipleri denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

KİLOMETRELERCE ARAÇ KUYRUĞU OLUŞTU

Kara yollarında trafiğin aksamaması için çaba gösteren ekipler, yol üzerinde bulunan geçiş bölgelerini trafiğe kapattı. Ana arterlerde bulunan ışıklar sürekli kontrollü yanmaya başladı. Ancak buna rağmen 'kilit kavşak' olarak isimlendirilen yolda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

Öte yandan yoğunluğun gece saatlerinde kadar sürmesi bekleniyor. (DHA)

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