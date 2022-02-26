43 yıl hapis cezası vardı! Sığınakta böyle yakalandı

Alınan bilgiye göre, Karadere Mahallesi’nde 17 Şubat tarihinde ev ve inşaatlarda meydana gelen hırsızlık olaylarına ilişkin İlçe Jandarma Komutanlığı ve İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı JASAT dedektifleri çalışma başlattı.

EVİNİN ALTINA SIĞINAK YAPTI

Kamera ve PTS incelemesinden hırsızlığı gerçekleştiren şüphelilerin M.G., T. G., M. G. ve A.B. oldukları tespit edildi. Konuya ilişkin operasyon düzenleyen ekipler, T. G., M. G. ve A.B.’yi gözaltına alırken 23 suç dosyasından toplamda 43 yıl 1 ay 26 gün kesinleşmiş hapis cezası olan M.G.’yi ise saklanmak için evinin altına yaptığı sığınıkta yakaladı.

Jandarmadaki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen şüphelilerden T. G, M.G. ve M.G. tutuklanırken A.B. ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

(İHA)

