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  4. 44 ilde uyuşturucu operasyonu: 434 gözaltı

44 ilde uyuşturucu operasyonu: 434 gözaltı

28.03.2024 09:23
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 44 ilde düzenlenen 'Narkoçelik-9' operasyonlarında 434 şüphelinin yakalandığını ve 1 ton 43 kilo uyuşturucu ele geçirildiğini duyurdu.

44 ilde uyuşturucu operasyonu: 434 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı koordinesinde; İzmir, Samsun, Şanlıurfa, Ankara, Şırnak, Tekirdağ, Malatya, Isparta, Sakarya, Gaziantep, Antalya, Balıkesir, Bursa, Adana, Konya, Mersin, Kocaeli, Diyarbakır, Kırşehir, Kahramanmaraş, Denizli, Osmaniye, Van, İstanbul, Aksaray, Aydın, Batman, Muğla, Afyonkarahisar, Kayseri, Eskişehir, Ordu, Adıyaman, Erzincan, Karaman, Kırklareli, Amasya, Hatay, Kütahya, Rize, Zonguldak, Bingöl, Hakkari, Çanakkale'de uyuşturucu madde imalatçılarına ve bunların satışını yapanlar ile sokak satıcılarına yönelik 'Narkoçelik-9' operasyonları düzenlendiğini belirtti.

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'GENÇLERİMİZİ ZEHİRLEMELERİNE ASLA İZİN VERMEYECEĞİZ'

Yerlikaya, "Operasyonlarda 1 ton 43 kilo uyuşturucu madde ve 387 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 434 zehir taciri ve sokak satıcısı yakalandı. Aziz milletimizin bilmesini isterim ki, uyuşturucu satıcılarının geleceğimiz olan gençlerimizi ve toplumumuzu zehirlemelerine asla izin vermeyeceğiz. Ülkemizin dört bir yanında zehir tacirlerine ve sokak satıcılarına karşı operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek. Operasyonu gerçekleştiren kahraman polislerimizi ve kahraman jandarmamızı tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle" dedi.

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(DHA)
Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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uyuşturucu operasyonu
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