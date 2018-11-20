KADIN

44 yaşındaki model sırrını açıkladı! İşte 12 dakikalık mucize duş

Sibel Ozdemir Sibel Ozdemir
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | 20.11.2018 10:40 | Son Güncelleme

İnanılmaz derecede genç görünmesiyle tanınan 44 yaşındaki Abigail O'Neill, yıllara meydan okuyan görünümünün 12 dakikalık mucize duştan kaynaklandığını söylüyor. Güzellik sırlarını paylaşan ve hala modellik yapan Abigail, güzellik sırlarıyla birçok kadına ilham kaynağı oluyor.

44 yaşındaki model sırrını açıkladı! İşte 12 dakikalık mucize duş

Parlak bir ten, kıskanılacak kadar fit bir vücut ve 44 yaşında bir insana göre tek bir kırışıklığın olmaması Avustralyalı model Abigail O'Neill'i kusursuz kılıyor.

4

Sosyal medyada hatırı sayılır bir takipçi kitlesi olan Abigail, sıksık genç görünme sırlarını açıklıyor.

7

Abigail, ''tabii ki genlerimin de bunda etkisi var ama yıllardır takip ettiğim güzellik rutinimi sadece 12 dakikalık mucize duşa bağlıyorum'' diye konuşuyor.

10

44 yaşındaki model yüzünü tedavi eden, bedenindeki ve zihnindeki gerginliği alan, vücudunu dinç tutan mucize duşu ise şöyle anlatıyor:

1

''Bunu her gün ya da haftada en az bir kez denemeye çalışıyorum. Sadece 12 dakikamı alıyor. Temel rutin: 3 dakika sıcak, 30 saniye soğuk su ile duş almak. Ve bunu 3 kez tekrarlamak. Nerede olursam olayım en soğuk ülkede bile olsam bunu yapıyorum. Su sıcaklığı ne kadar soğuk olursa olsun bu benim rutinimin bir parçası. Neredeyse 30 yıldır yapıyorum ve genç görünmeme kuşkusuz katkısı var. İşte en iyi ipucum.''

5

Güzellik sırrının başka bir parçası olarak ise vücut ovma tekniğini paylaşan model, haftada 3 kez peeling yaptığını söylüyor.

6

Peelingten sonra vücudunu uçucu bir yağ ya da soğuk preslenmiş organik yağ ile nemlendiren Abigail, işte size ücretsiz bir bakım önerisi daha diyor.

9

Sağlıklı yaşam, doğal beslenme, egzersiz, bol güneş ışığından faydalanan 44 yaşındaki model ''iç organlarınız mutluysa cildiniz de mutlu olacaktır. Uzun zamandır bu şekilde yaşıyorum. Vücudunuza iyi davranırsanız size teşekkür edecektir'' diye ekliyor.

3

PARTNERÜnlü yıldız skandala doymuyor! Şimdi de herkesin içinde...Ünlü yıldız skandala doymuyor! Şimdi de herkesin içinde...
Victoria's Secret'ın photoshoplu melekleri! Siz de bunu yaparsanız...Victoria's Secret'ın photoshoplu melekleri! Siz de bunu yaparsanız...
İnternette gördüğünüz her güzellik tavsiyesine inanmayınİnternette gördüğünüz her güzellik tavsiyesine inanmayın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Abigail O'Neill güzellik sırrı 12 dakikalık duş

En Çok Okunan Haberler

Hayatta Her Şey Var programında kadın izleyiciden aldatma itirafı!

Hayatta Her Şey Var programında kadın izleyiciden aldatma itirafı!

Esra Erol'da Kader'in DNA sonuçları şoke etti!

Esra Erol'da Kader'in DNA sonuçları şoke etti!

Hamilelik hakkında tuhaf ama gerçek bilgiler

Hamilelik hakkında tuhaf ama gerçek bilgiler

Victoria's Secret'ın photoshoplu melekleri! Siz de bunu yaparsanız...

Victoria's Secret'ın photoshoplu melekleri! Siz de bunu yaparsanız...

23 Kasım İkizler burcunda Dolunay! Sussam olmuyor, susmasam olmaz

23 Kasım İkizler burcunda Dolunay! Sussam olmuyor, susmasam olmaz

Hemen ilaca başvurmayın hormonlarınızı bu doğal yollarla dengeleyin

Hemen ilaca başvurmayın hormonlarınızı bu doğal yollarla dengeleyin

İlginizi Çekebilir

Doğumdan sonra plasenta yeme akımı her geçen gün artıyor! Peki kadınlar bunu neden yapıyor?

Doğumdan sonra plasenta yeme akımı her geçen gün artıyor! Peki kadınlar bunu neden yapıyor?

Aloe Vera'nın inanılmaz faydaları! Okuduktan sonra elinizin altından ayırmayacaksınız

Aloe Vera'nın inanılmaz faydaları! Okuduktan sonra elinizin altından ayırmayacaksınız

Kim Kardashian parfümlerini kadın bedenlerini kullanarak tanıttı! Instagram'ın kurallarını zorladı

Kim Kardashian parfümlerini kadın bedenlerini kullanarak tanıttı! Instagram'ın kurallarını zorladı

Kraliyet kurallarını yıkan Meghan Markle, bu kez elbisesinin etiketini unuttu

Kraliyet kurallarını yıkan Meghan Markle, bu kez elbisesinin etiketini unuttu

Kate Middleton elbisesiyle sınıfta kaldı Diana bile kurtaramadı

Kate Middleton elbisesiyle sınıfta kaldı Diana bile kurtaramadı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Perde mi yoksa kişiye özel mi? Ünlülerin perdelerden ilham alan modası!

Perde mi yoksa kişiye özel mi? Ünlülerin perdelerden ilham alan modası!

Victoria's Secret'ın photoshoplu melekleri! Siz de bunu yaparsanız...

Victoria's Secret'ın photoshoplu melekleri! Siz de bunu yaparsanız...

İnternette gördüğünüz her güzellik tavsiyesine inanmayın

İnternette gördüğünüz her güzellik tavsiyesine inanmayın

Doğumdan sonra plasenta yeme akımı her geçen gün artıyor! Peki kadınlar bunu neden yapıyor?

Doğumdan sonra plasenta yeme akımı her geçen gün artıyor! Peki kadınlar bunu neden yapıyor?

Aloe Vera'nın inanılmaz faydaları! Okuduktan sonra elinizin altından ayırmayacaksınız

Aloe Vera'nın inanılmaz faydaları! Okuduktan sonra elinizin altından ayırmayacaksınız

Her kadının bilmesi gereken temel göz makyajı tekniği

Her kadının bilmesi gereken temel göz makyajı tekniği

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.