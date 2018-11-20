44 yaşındaki model sırrını açıkladı! İşte 12 dakikalık mucize duş

Parlak bir ten, kıskanılacak kadar fit bir vücut ve 44 yaşında bir insana göre tek bir kırışıklığın olmaması Avustralyalı model Abigail O'Neill'i kusursuz kılıyor.

Sosyal medyada hatırı sayılır bir takipçi kitlesi olan Abigail, sıksık genç görünme sırlarını açıklıyor.

Abigail, ''tabii ki genlerimin de bunda etkisi var ama yıllardır takip ettiğim güzellik rutinimi sadece 12 dakikalık mucize duşa bağlıyorum'' diye konuşuyor.

44 yaşındaki model yüzünü tedavi eden, bedenindeki ve zihnindeki gerginliği alan, vücudunu dinç tutan mucize duşu ise şöyle anlatıyor:

''Bunu her gün ya da haftada en az bir kez denemeye çalışıyorum. Sadece 12 dakikamı alıyor. Temel rutin: 3 dakika sıcak, 30 saniye soğuk su ile duş almak. Ve bunu 3 kez tekrarlamak. Nerede olursam olayım en soğuk ülkede bile olsam bunu yapıyorum. Su sıcaklığı ne kadar soğuk olursa olsun bu benim rutinimin bir parçası. Neredeyse 30 yıldır yapıyorum ve genç görünmeme kuşkusuz katkısı var. İşte en iyi ipucum.''

Güzellik sırrının başka bir parçası olarak ise vücut ovma tekniğini paylaşan model, haftada 3 kez peeling yaptığını söylüyor.