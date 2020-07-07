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45 dakikalık müjde: Ubisoft Watch Dogs 2'yi ücretsiz yapacak!

OYUN HABERLERİ  | 07.07.2020 16:30 | Son Güncelleme

Ubisoft, Ubisoft Forward adında önümüzdeki pazar günü bir etkinlik düzenleyecek. Ubisoft Forward etkinliğine görünüşe göre sadece Ubisoft'un Assassin's Creed Valhalla gibi sadece yeni nesil oyunlar değil, hala 269 TL'den satılan Watch Dogs 2 de damga vuracak. Çünkü Watch Dogs 2 ücretsiz oluyor. En azından 45 dakikalığına.

45 dakikalık müjde: Ubisoft Watch Dogs 2'yi ücretsiz yapacak!

Ubisoft Forward etkinliği için geri sayım sürüyor. Bu etkinlikte Assassin's Creed Valhalla, Watch Dogs: Legion ve Hyper Scape gibi yeni nesil oyunların oynanış videolarıyla karşılaşmamız muhtemel gözüküyor. Fakat oyuncuları heyecanlandıran tek şey bu değil. Onları heyecanlandıran diğer bir yapım 2016 yılında çıkan Watch Dogs 2.

WATCH DOGS 2 ÜCRETSİZ OLUYOR AMA...

Watch Dogs 2, hala Uplay üzerinden 269 TL'den satışta bulunuyor. Ancak pazar günü Ubisoft'un Ubisoft Forward etkinliğine katılanlara ilginç bir sürprizi olacak. Etkinliğe katılanlar Watch Dogs 2'yi ücretsiz olarak indirilebilecek. Fakat Ubisoft'un ilginç sürpriz dememizin hakkını veren bazı şartları var.

Ubisoft Forward

WATCH DOGS 2 ÜCRETSİZ İNDİRMESİ NASIL YAPILACAK?

Ubisoft'un açıklamasına göre Watch Dogs 2'yi ücretsiz olarak indirebilmek için etkinliği takip etmek gerekiyor. Etkinliğin ilk 45 dakikasında Watch Dogs 2'yi ücretsiz olarak indirmek mümkün olacak. Fakat 46. dakikada ücretsiz Watch Dogs 2 hayalleri suya düşecek. Ubisoft Forward etkinliği 12 Temmuz Pazar günü saat 22:00'da başlayacak ve 22:45'e kadar oyun ücretsiz olacak. Watch Dogs 2 Uplay hesapları üzerinden indirilebilecek ve böylece kütüphanedeki yerini sonsuza dek koruyacak.

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