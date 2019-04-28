45 yıl sonra aynı okulun bahçesinde buluştular

Fatih’te bulunan Tevfik Kut Ortaokulu’nun 45 yıl önceki öğrencileri, önce sosyal medyada ardından da mezun oldukları okullarının bahçesinde yeniden buluştu. 45 yıl sonra yeniden aynı okulda buluşan mezunlar, birbirlerini yeniden görmenin heyecanını yaşadı. Sosyal medyada kurdukları bir grubun büyümesiyle birbirlerine ulaşan Tevfik Kut Ortaokulu’nun mezunları, okullarının bahçesinde buluştu. Fatih’te bulunan okullarında 45 yıl sonra yeniden bir araya gelen eski dostlar, okulun bahçesinde kahvaltı etkinliği düzenledi. Yurtdışından ve şehir dışından da birçok kişinin katıldığı etkinliğe kimisi torunlarıyla gelirken, bazıları ise aileleriyle katıldı. Etkinlikte yıllar sonra yeniden buluşmanın heyecanı yaşanırken, eski günler yad edildi. Etkinlikte 100’ü aşkın kişi bir araya gelirken, organizasyonu gerçekleştiren isimlerin başında gelen Orhan Yılmaz, 45 yıl sonra buluşmanın heyecanını anlattı. Yılmaz, “İnanır mısınız çok duygulandım. Rahmetli olan hocalarımız oradaki panodalar. Ölmüşlerimizi yad ediyoruz. İlkokulumuz çok özel. Okuma-yazmayı, hesap yapmayı buradan öğrendik” ifadelerini kullandı.

“Sanal alemden gerçek aleme dönüştürdük”

Okul mezunlarından İbrahim Gülser ise sanal ortamdaki birlikteliği gerçek hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadığını belirterek, “O kadar duygulanıyorsunuz ki yani bir geliyor buraya 45 yıl sonra ilkokul arkadaşını görüyor. Zaten amacımız da bu. Şimdi burada herkes birbirini arıyor. Eşini, dostunu, arkadaşını, öğretmenini, geçmişini, anılarını, onları bulmaya, yaşamaya geldik. Sanal alemden gerçek aleme dönüştürdük. Sanal alemde, klavyelerde bırakmadık. Böyle sosyal hayata geçirdik” şeklinde konuştu.

