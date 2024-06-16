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Acil servisler acemi kasaplarla doldu taştı! Hastanelere akın ettiler 'Kurban yerine kendimizi kestik'

16.06.2024 08:35
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Her Kurban Bayramı'nda olduğu gibi bu bayramda da acil serviler acemi kasaplarla adeta doldu taştı. Kayseri’de kurban keserken kendilerini yaralayan acemi kasaplar hastaneye akın etti. Erzincan’da da kurbanlık keserken kendini yaralayan acemi kasaplar koşarak hastanelere gitti. Adana’dan da benzer görüntüler geldi.

Kayseri’de bayram namazının kılınmasının ardından vatandaşlar kurbanlarını kesmeye başladı. Kurban keserken kazara kendilerini yaralayan vatandaşlar da hastaneye akın etti.
Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Express

KURBAN BAYRAMI'NIN İLK GÜNÜNDE HASTANELERDE YOĞUNLUK

Kendi araçları ve ambulanslar ile hastaneye gelen kasaplar, tedavi altına alındı. Yaralanan bazı vatandaşlar başlarına gelen olayı gülerek anlatırken, bazıları da kurban yerine kendilerini kestiklerini dile getirdi.

ERZİNCAN’DA DA ACEMİ KASAPLAR HASTANENİN YOLUNU TUTTU

ERZİNCAN’DA DA ACEMİ KASAPLAR HASTANENİN YOLUNU TUTTU

Erzincan’da Kurban Bayramı’nın ilk gününde sabah kılınan bayram namazının ardından kurbanlıklarını kesmeye çalışan acemi kasaplar kendilerini kesti. Hastaneler yine acemi kasapların akınına uğradı. Kent merkezi, ilçe, belde ve köylerde satın aldıkları kurbanlıkları kendileri kesmeye çalışan, kesime yardımcı olan vatandaşlar kesici aletler ile veya hayvanın vurması sonucu yaralandı. Özellikle el, ayak ve bacak bölgelerinden bıçakla yaralandıkları görülen acemi kasaplar, Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile özel hastaneye akın etti. Acil servislerde müdahaleleri yapılan acemi kasaplar taburcu olduktan sonra yeniden kurbanlıklarını pay etmeye gitti. Hastaneye gelenler arasında durumu ağır olan yaralının bulunmadığı öğrenildi.

ADANA'DA DA BENZER GÖRÜNTÜLER

ADANA'DA DA BENZER GÖRÜNTÜLER

Bayram namazının kılınmasının ardından Adana’da vatandaşlar kurbanlarını kesmeye başladı.

Belediyelerin ve kendilerinin belirlediği kurban kesim alanlarında birçok acemi kasap kazara ellerini kesti.

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Anahtar Kelimeler:
Kasap bayram
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