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46 yıldır kapalıydı! Maraş bugün halkın kullanımına açıldı

DÜNYA HABERLERİ  | 08.10.2020 12:20 | Son Güncelleme

KKTC'de Kapalı Maraş bölgesinin bir kısmı halkın kullanımına açıldı.

46 yıldır kapalıydı! Maraş bugün halkın kullanımına açıldı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), 46 yıldır kimsenin girmediği ve hayalet kente dönüşmüş olan Maraş sahillerini bugün yeniden halka açtı.

Koalisyon ortağı Halkın Partisi 'Maraş'ın açılması projesi bu değildir' diyerek hükümetten çekilirken, Yunanistan'dan Rusya'ya birçok ülke Birleşmiş Milletler kararlarına uyulması çağrıları yapıyor.

Hafta başında Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşen Kuzey Kıbrıs Başbakanı Ersin Tatar, ""Kendi toprağımızdan kamuya ait olan sahil ve Demokrasi Caddesi ile kıyı bölgesini halkımızın istifadesine sunmak için çalışmalarımızı başlatıyoruz. Perşembe günü sabah saatlerinde halkımızın Maraş sahilinden istifade etmesine başlayacağız" demişti.

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Maraş bölesi Türkiye'nin 1974'teki Kıbrıs Harekâtı'ndan bu yana kapalıydı. Bölge o tarihten bu yana Birleşmiş Milletler denetiminde iskâna kapalıydı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan da Maraş'ın açılmasına Türkiye'nin her tür desteği vereceğini ifade etmiş ve "Maraş Ada'daki çözümsüzlüğün bir parçasıdır. Kıbrıs'ın geleceğini artık hayaller yerine somut gerçekler üzerine inşa etme kararı aldık" diye konuşmuştu.

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