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48 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka imi 48?

07.01.2021 12:07 | Son Güncelleme:
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48 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka imi 48?

Araç plakası, ülkemizde ve tüm dünyada otomobil, taksi, kamyon, kamyonet ve motosiklet gibi taşıtlara verilen üzerinde numara ve harflerin yer aldığı küçük bir tabeladır. Ülkemizde 81 il ve buna bağlı olarak da 81 adet il plakası bulunur. Peki, 48 nerenin plakasıdır? 48 nerenin plaka kodudur? Bu yazımızda 48 plaka imi ile ilgili detayları sizler için bir derledik…

Araç kayıt plakası, bir aracın sorumlusunun kim olduğunu ve trafiğe çıkabilir durumda olduğunu gösteren bir levhadır ve aracın devlet mercileri tarafından tanınmasını sağlar. Araca sağlam bir şekilde tutturulan bu plakaların gerekli görülecek durumlarda incelenebilmesi için açık ve kolay okunabilir şekilde olması gerekir. Plaka üzerinde bulunan harf veya rakamların görünmesini engelleyecek hiçbir durumun bulunmaması gerekir. Tüm dünyada kullanılan araç plakaları her ülkede farklı kurallara sahip olduğu için çeşitlilik gösterir. Ülkemizde ise her şehir için farklı plaka kodları belirlenmiştir. Türkiye'de araç plaka kodları il isimlerine göre alfabetik şekilde numaralandırılmıştır. 81 ile sahip ülkemizde plakalar 01’den başlayarak 81’e kadar sırayla devam eder. Peki, ülkemizde 48 plakası hangi ile ait? Hangi şehrimizin plakası 48’dir? İşte, 48 plaka kodu ile ilgili detaylar…

48 Nerenin Plakası?

48 plaka kodu, Ege Bölgesi’nde bulunan Muğla şehrimize aittir. Muğla ve Muğla’ya bağlı olan bütün ilçeler 48 taşıt plaka kodunu kullanır. Muğla'ya bağlı ilçelerin plaka harf grupları ise şu şekildedir:

Muğla'nın Merkezine Ait Olan Plaka Kodları

  • 48 AC-AZ - 001-999
  • 48 DA-DZ - 001-999
  • 48 EA-EZ - 001-999
  • 48 G-G - 8000-8200
  • 48 MB-MB - 001-500
  • 48 NA-NZ - 001-999
  • 48 S-S - 0001-0500
  • 48 T-T - 0001-1000
  • 48 TM-TM - 0001-1000

Muğla'nın Milas İlçesine Ait Olan Plaka Kodları

  • 48 G-G - 9201-9300
  • 48 KA-KZ - 001-999
  • 48 LA-LZ - 001-999
  • 48 MD-MD - 301-400
  • 48 S-S - 3501-4500
  • 48 T-T - 5501-6500
  • 48 TM-TM - 5501-6500
  • 49 U-U - 0001-9999

Muğla'nın Bodrum İlçesine Ait Olan Plaka Kodları

  • 48 G-G - 8401-8600
  • 48 MC-MC - 001-500
  • 48 S-S - 0501-1500
  • 48 T-T - 6501-8000
  • 48 TM-TM - 6501-8000
  • 48 TA-TZ - 001-999
  • 48 UA-UZ - 001-999
  • 48 VA-VZ - 001-999

Muğla'nın Marmaris İlçesine Ait Olan Plaka Kodları

  • 48 G-G - 8601-8800
  • 48 M-M - 0001-9999
  • 48 MC-MC - 501-999
  • 48 N-N - 0001-9999
  • 48 P-P - 0001-9999
  • 48 S-S - 1501-2500
  • 48 T-T - 4001-5000
  • 48 TM-TM - 4001-5000
  • 48 SA-SA - 001-999

Muğla'nın Fethiye İlçesine Ait Olan Plaka Kodları

  • 48 F-F - 0001-9999
  • 48 FA-FZ - 001-999
  • 48 G-G - 8201-8400
  • 48 MB-MB - 501-999
  • 48 S-S - 2501-3500
  • 48 T-T - 3001-4000
  • 48 TM-TM - 3001-4000
  • 48 GA-GZ - 001-999
  • 48 H-H - 0001-9999
  • 48 ME- ME - 001-999

Muğla'nın Dalaman İlçesine Ait Olan Plaka Kodları

  • 48 D-D - 0001-9999
  • 48 G-G - 9000-9100
  • 48 MD-MD - 101-200
  • 48 S-S - 5501-6000
  • 48 T-T - 2501-3000
  • 48 TM-TM - 2501-3000
  • 48 MD-MD - 801-999

Muğla'nın Datça İlçesine Ait Olan Plaka Kodları

  • 48 G-G - 9101-9200
  • 48 MD-MD - 201-300
  • 48 R-R - 0001-9999
  • 48 S-S - 6001-6500
  • 48 T-T - 5001-5500
  • 48 TM-TM - 5001-5500

Muğla'nın Ortaca İlçesine Ait Olan Plaka Kodları

  • 48 G-G - 8801-8999
  • 48 MD-MD - 001-100
  • 48 RA-RZ - 001-999
  • 48 S-S - 4501-5000
  • 48 T-T - 2001-2500
  • 48 TM-TM - 2001-2500

Muğla'nın Köyceğiz İlçesine Ait Olan Plaka Kodları

  • 48 G-G - 9401-9500
  • 48 HA-HZ - 001-999
  • 48 K-K - 0001-9999
  • 48 MD-MD - 501-600
  • 48 S-S - 6501-7000
  • 48 T-T - 1501-2000
  • 48 TM-TM - 1501-2000

Muğla'nın Yatağan İlçesine Ait Olan Plaka Kodları

  • 48 G-G - 9301-9400
  • 48 MD-MD - 401-500
  • 48 S-S - 5001-5500
  • 48 TM-TM - 1001-1500
  • 48 T-T - 1001-1500
  • 48 YA-YZ - 001-999
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