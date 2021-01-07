48 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka imi 48?

Araç kayıt plakası, bir aracın sorumlusunun kim olduğunu ve trafiğe çıkabilir durumda olduğunu gösteren bir levhadır ve aracın devlet mercileri tarafından tanınmasını sağlar. Araca sağlam bir şekilde tutturulan bu plakaların gerekli görülecek durumlarda incelenebilmesi için açık ve kolay okunabilir şekilde olması gerekir. Plaka üzerinde bulunan harf veya rakamların görünmesini engelleyecek hiçbir durumun bulunmaması gerekir. Tüm dünyada kullanılan araç plakaları her ülkede farklı kurallara sahip olduğu için çeşitlilik gösterir. Ülkemizde ise her şehir için farklı plaka kodları belirlenmiştir. Türkiye'de araç plaka kodları il isimlerine göre alfabetik şekilde numaralandırılmıştır. 81 ile sahip ülkemizde plakalar 01’den başlayarak 81’e kadar sırayla devam eder. Peki, ülkemizde 48 plakası hangi ile ait? Hangi şehrimizin plakası 48’dir? İşte, 48 plaka kodu ile ilgili detaylar…

48 Nerenin Plakası?

48 plaka kodu, Ege Bölgesi’nde bulunan Muğla şehrimize aittir. Muğla ve Muğla’ya bağlı olan bütün ilçeler 48 taşıt plaka kodunu kullanır. Muğla'ya bağlı ilçelerin plaka harf grupları ise şu şekildedir: