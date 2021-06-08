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4K televizyon fiyatları arttı!

08.06.2021 11:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

EURO 2020’ye sayılı günler kala 4K televizyon fiyatları arttı. Peki ama neden? İşte konu ile ilgili detaylar.

4K televizyon fiyatları arttı!

Avrupa Futbol Şampiyonası yani EURO 2020’ye artık sayılı günler kaldı. Normal şartlarda EURO 2020 geçtiğimiz yılın Haziran – Temmuz ayı periyodunda gerçekleşecekti. Fakat pandemi koşulları nedeniyle turnuva içerisinde bulunduğumuz 2021 yılına ertelendi.

Bilindiği üzere Türkiye A Milli Takımı da EURO 2020’de boy gösterecek. Türkiye’nin İtalya ile 11 Haziran’da oynayacağı açılış karşılaşması ile start alacak olan EURO 2020, 11 Temmuz’daki final mücadelesi ile sona erecek.

Her ne kadar turnuva 2021 yılı içerisinde düzenlenecek olsa da pandemi koşulları hala sıfıra indirgenmiş değil. Hal böyle olunca da pek çok kişi maçları evlerinden takip etmek zorunda kalacak.

Taraftarların EURO 2020’yi evlerinden takip edecek olmaları 4K televizyon üreticilerine yaradı diyebiliriz. Çünkü pek çok ülke ve bölgede 4K televizyonlara olan talep adeta patlama noktasına geldi.

Hali hazırda çip sıkıntısından ötürü üretimin yavaşladığı TV sektöründe 4K TV fiyatlarının arttığı da gözlemlendi.

EURO 2020’ye sayılı günler kala ülkemizde de 4K TV fiyatlarında ufak artışlar yaşandı. Özellikle de bazı öne çıkan markaların yeni modelleri üst seviye fiyatlardan pazara giriş yapıyor.

Bu arada dip not olarak belirtelim. EURO 2020 maçları TRT ekranlarından yayınlanacak. Maçlarda 4K desteği de bulunacak.

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