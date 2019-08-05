5-11 Ağustos haftalık burç yorumları

KOÇ
5-11 Ağustos haftasına başladığınızda ilişki ve evlilik dünyanıza odaklanıyorsunuz. Özellikle Pazartesi günü partnerinizden güzel davranışlar görebilirsiniz. Hafta ortası ise maddi konularınıza ağırlık veriyorsunuz. DEVAMI
BOĞA
5-11 Ağustos haftasına başladığınızda çalışma hayatınızla ilgili konulara vakit ayırabilirsiniz. Altınızda çalışan ekiple yeni projelere imza atabilirsiniz. Salı günü sağlığınıza dikkat etmenizde yarar var. Hafta ortası ise ikili ilişkileriniz gündemde olacak. DEVAMI
İKİZLER
5-11 Ağustos haftasına şansla ve aşkla başlıyorsunuz. Bu şansı Pazartesi daha etkin bir şekilde hissedebilirsiniz. Sevdiğiniz kişiden olumlu haberler alabilirsiniz. Çocuğunuz mutlu gelişmelere vesile olabilir. Hafta ortası ise enerjiniz azalmaya başlıyor. DEVAMI
YENGEÇ
5-11 Ağustos haftasına başladığınızda aileniz ve ev yaşamınız sizler için öncelikli olacaktır. Pazartesi günü ailecek beklediğiniz haberleri alabilirsiniz. Salı ise evinizin içinde riskli hareketlere kalkışmamanızda yarar var. DEVAMI
ASLAN
5-11 Ağustos haftasına başladığınızda iletişim yönünüzü aktif olacaktır. Yakınlarınız, çalışma arkadaşlarınız adeta peşinizi bırakmayabilir. Telefonlarınız, toplantılarınız vaktinizi alabilir. Salı günü sert bir üslup kullanmaya yatkın olabilirsiniz. DEVAMI
BAŞAK
5-11 Ağustos haftasına başladığınızda maddi konularınız önem kazanacaktır. Pazartesi günü gelirinizde artış olacağına dair haberler alabilirsiniz. Bu beklediğiniz bir prim veya ödeme de olabilir. Salı ise değerli eşyalarına dikkat etmelisiniz. DEVAMI
TERAZİ
5-11 Ağustos haftasına şanslı ve enerjik bir başlangıç yapıyorsunuz. Pazartesi ve Salı sizlerin günleri olacaktır. Çekici olacağınız bir dönemdesiniz. İlişkinizde de güzellikler yaşayabilirsiniz. Kendinizde değişimler yapacaksanız, Pazartesi daha iyi olacaktır. DEVAMI
AKREP
5-11 Ağustos haftasına başladığınızda geçtiğimiz haftaya göre daha durgun ve düşük enerjili başlayabilirsiniz. Geçmişte yaşadıklarınız, içinizde çözemediğiniz konular psikolojik olarak da sizi aşağı çekebilir. DEVAMI
YAY
5-11 Ağustos haftasına başladığınızda şansınız açık olacak. Özellikle Pazartesi günü bunu çok iyi hissedebilirsiniz. Umudunuzu kestiğiniz konularda bile şansın size döndüğünü görebilirsiniz. DEVAMI
OĞLAK
5-11 Ağustos haftasına başladığınızda kariyer hayatınız ön plana çıkabilir. Özellikle Pazartesi günü yeni iş teklifleri kapınızı çalabilir. Salı günü ise agresif olabilirsiniz. Yöneticinizle fikir ayrılıkları yaşayabilirsiniz. DEVAMI
KOVA
5-11 Ağustos haftasına başladığınızda eğitim konularınız, seyahatleriniz gündemde olabilir. Akademik hayatınızda pozitif gelişmeler yaşayabilirsiniz. Salı günü ise yolculuklarınızda dikkatli olmanızda yarar var. DEVAMI
BALIK
5-11 Ağustos haftasına başladığınızda maddi meselelerinize odaklanıyorsunuz. Borçlarınız biriktiyse artık eyleme geçip, kredi başvuruları için araştırma yapabilirsiniz. Salı günü sağlığınızı riske atacak işlerden kaçının. DEVAMI
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