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5-11 Ağustos haftalık burç yorumları

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BURÇLAR - ASTROLOJİ HABERLERİ  | 05.08.2019 09:56 | Son Güncelleme

Bu hafta öyle bir hafta ki her zaman denk gelmez. Şansa, aşka, pozitif gelişmelere doyamayacağımız günler bizleri bekliyor. Güneş-Jüpiter ve Venüs-Jüpiter olumlu etkileşimleri herkese şans getirecektir.

5-11 Ağustos haftalık burç yorumları

KOÇ

koc

5-11 Ağustos haftasına başladığınızda ilişki ve evlilik dünyanıza odaklanıyorsunuz. Özellikle Pazartesi günü partnerinizden güzel davranışlar görebilirsiniz. Hafta ortası ise maddi konularınıza ağırlık veriyorsunuz. DEVAMI

BOĞA

boga

5-11 Ağustos haftasına başladığınızda çalışma hayatınızla ilgili konulara vakit ayırabilirsiniz. Altınızda çalışan ekiple yeni projelere imza atabilirsiniz. Salı günü sağlığınıza dikkat etmenizde yarar var. Hafta ortası ise ikili ilişkileriniz gündemde olacak. DEVAMI

İKİZLER

ikizler

5-11 Ağustos haftasına şansla ve aşkla başlıyorsunuz. Bu şansı Pazartesi daha etkin bir şekilde hissedebilirsiniz. Sevdiğiniz kişiden olumlu haberler alabilirsiniz. Çocuğunuz mutlu gelişmelere vesile olabilir. Hafta ortası ise enerjiniz azalmaya başlıyor. DEVAMI

YENGEÇ

yengec

5-11 Ağustos haftasına başladığınızda aileniz ve ev yaşamınız sizler için öncelikli olacaktır. Pazartesi günü ailecek beklediğiniz haberleri alabilirsiniz. Salı ise evinizin içinde riskli hareketlere kalkışmamanızda yarar var. DEVAMI

ASLAN

aslan

5-11 Ağustos haftasına başladığınızda iletişim yönünüzü aktif olacaktır. Yakınlarınız, çalışma arkadaşlarınız adeta peşinizi bırakmayabilir. Telefonlarınız, toplantılarınız vaktinizi alabilir. Salı günü sert bir üslup kullanmaya yatkın olabilirsiniz. DEVAMI

BAŞAK

basak

5-11 Ağustos haftasına başladığınızda maddi konularınız önem kazanacaktır. Pazartesi günü gelirinizde artış olacağına dair haberler alabilirsiniz. Bu beklediğiniz bir prim veya ödeme de olabilir. Salı ise değerli eşyalarına dikkat etmelisiniz. DEVAMI

TERAZİ

terazi

5-11 Ağustos haftasına şanslı ve enerjik bir başlangıç yapıyorsunuz. Pazartesi ve Salı sizlerin günleri olacaktır. Çekici olacağınız bir dönemdesiniz. İlişkinizde de güzellikler yaşayabilirsiniz. Kendinizde değişimler yapacaksanız, Pazartesi daha iyi olacaktır. DEVAMI

AKREP

akrep

5-11 Ağustos haftasına başladığınızda geçtiğimiz haftaya göre daha durgun ve düşük enerjili başlayabilirsiniz. Geçmişte yaşadıklarınız, içinizde çözemediğiniz konular psikolojik olarak da sizi aşağı çekebilir. DEVAMI

YAY

yay

5-11 Ağustos haftasına başladığınızda şansınız açık olacak. Özellikle Pazartesi günü bunu çok iyi hissedebilirsiniz. Umudunuzu kestiğiniz konularda bile şansın size döndüğünü görebilirsiniz. DEVAMI

OĞLAK

oglak

5-11 Ağustos haftasına başladığınızda kariyer hayatınız ön plana çıkabilir. Özellikle Pazartesi günü yeni iş teklifleri kapınızı çalabilir. Salı günü ise agresif olabilirsiniz. Yöneticinizle fikir ayrılıkları yaşayabilirsiniz. DEVAMI

KOVA

kova

5-11 Ağustos haftasına başladığınızda eğitim konularınız, seyahatleriniz gündemde olabilir. Akademik hayatınızda pozitif gelişmeler yaşayabilirsiniz. Salı günü ise yolculuklarınızda dikkatli olmanızda yarar var. DEVAMI

BALIK

balik

5-11 Ağustos haftasına başladığınızda maddi meselelerinize odaklanıyorsunuz. Borçlarınız biriktiyse artık eyleme geçip, kredi başvuruları için araştırma yapabilirsiniz. Salı günü sağlığınızı riske atacak işlerden kaçının. DEVAMI


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