5-11 Ağustos haftalık burç yorumları

5-11 Ağustos haftasına başladığınızda aileniz ve ev yaşamınız sizler için öncelikli olacaktır. Pazartesi günü ailecek beklediğiniz haberleri alabilirsiniz. Salı ise evinizin içinde riskli hareketlere kalkışmamanızda yarar var. DEVAMI

5-11 Ağustos haftasına şansla ve aşkla başlıyorsunuz. Bu şansı Pazartesi daha etkin bir şekilde hissedebilirsiniz. Sevdiğiniz kişiden olumlu haberler alabilirsiniz. Çocuğunuz mutlu gelişmelere vesile olabilir. Hafta ortası ise enerjiniz azalmaya başlıyor. DEVAMI

5-11 Ağustos haftasına başladığınızda çalışma hayatınızla ilgili konulara vakit ayırabilirsiniz. Altınızda çalışan ekiple yeni projelere imza atabilirsiniz. Salı günü sağlığınıza dikkat etmenizde yarar var. Hafta ortası ise ikili ilişkileriniz gündemde olacak. DEVAMI

5-11 Ağustos haftasına başladığınızda ilişki ve evlilik dünyanıza odaklanıyorsunuz. Özellikle Pazartesi günü partnerinizden güzel davranışlar görebilirsiniz. Hafta ortası ise maddi konularınıza ağırlık veriyorsunuz. DEVAMI

ASLAN

5-11 Ağustos haftasına başladığınızda iletişim yönünüzü aktif olacaktır. Yakınlarınız, çalışma arkadaşlarınız adeta peşinizi bırakmayabilir. Telefonlarınız, toplantılarınız vaktinizi alabilir. Salı günü sert bir üslup kullanmaya yatkın olabilirsiniz. DEVAMI

BAŞAK

5-11 Ağustos haftasına başladığınızda maddi konularınız önem kazanacaktır. Pazartesi günü gelirinizde artış olacağına dair haberler alabilirsiniz. Bu beklediğiniz bir prim veya ödeme de olabilir. Salı ise değerli eşyalarına dikkat etmelisiniz. DEVAMI

TERAZİ

5-11 Ağustos haftasına şanslı ve enerjik bir başlangıç yapıyorsunuz. Pazartesi ve Salı sizlerin günleri olacaktır. Çekici olacağınız bir dönemdesiniz. İlişkinizde de güzellikler yaşayabilirsiniz. Kendinizde değişimler yapacaksanız, Pazartesi daha iyi olacaktır. DEVAMI

AKREP

5-11 Ağustos haftasına başladığınızda geçtiğimiz haftaya göre daha durgun ve düşük enerjili başlayabilirsiniz. Geçmişte yaşadıklarınız, içinizde çözemediğiniz konular psikolojik olarak da sizi aşağı çekebilir. DEVAMI