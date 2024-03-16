HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. 5,5 ay süreyle yasaklandı! 'Akademisyenlerin tavsiyeleri doğrultusunda stoklarımızın korunması için...'

5,5 ay süreyle yasaklandı! 'Akademisyenlerin tavsiyeleri doğrultusunda stoklarımızın korunması için...'

16.03.2024 17:48
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, 15 Mart’ta Beyşehir Gölü’nde başlayan su ürünleri av yasağı ile birlikte sülük türlerinin de av ve toplayıcılığının yasaklandığı açıklandı.

5,5 ay süreyle yasaklandı! 'Akademisyenlerin tavsiyeleri doğrultusunda stoklarımızın korunması için...'

Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, 15 Mart-31 Ağustos 2024 tarihleri arasındaki 5,5 aylık süreçte sülük türlerinin avcılığı ve toplayıcılığının su ürünleri kaynaklarının korunması, sürdürülebilir olması ve yasadışı su ürünleri avcılığının önlenmesi amacıyla yasaklandığı belirtildi. Açıklamada, yasa dışı sülük avı yapılması ve toplanmasının cezai müeyyide gerektirdiği hatırlatılarak, şu uyarılarda bulunuldu:

“Bakanlığımızca 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu ve Su Ürünleri Yönetmeliğine istinaden hazırlanan, 22 Ağustos 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe konan ve 1 Eylül 2020 - 31 Ağustos 2024 yılları arasındaki dönemi kapsayacak olan 5/1 Numaralı Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ’in 43’üncü maddesinin üçüncü fıkrasında ‘Sülük istihsali yapılacak alanlar, uygulama yöntemi, zaman yasağı, takibi, kullanılacak belgeler, istihsali yapılacak alt türler, ürünlerin nakli, izlenmesi, miktarı ile sülüğün yasadışı istihsalinin önlenmesi kapsamında alınacak ek tedbirlere yönelik usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir.’ düzenlemesi yer almaktadır.

Bu kapsamda, bilimsel kuruluşların ve akademisyenlerin tavsiyeleri doğrultusunda; ekonomik ve ekolojik değere sahip sülük stoklarımızın korunması, geliştirilmesi ve sürdürülebilir olarak işletilmesi amacıyla tüm sülük türlerinin 15 Mart-31 Ağustos tarihleri arasında avcılığı/toplayıcılığı yasaklanmıştır." (İHA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Manşet yönlendirme


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kamyonet bulundu! 9 işçi toprak altında kalmıştı...Kamyonet bulundu! 9 işçi toprak altında kalmıştı...
Devasa vinçler böyle yerle bir oldu!Devasa vinçler böyle yerle bir oldu!
BM'den Türkiye'ye kritik Karadeniz mektubu!BM'den Türkiye'ye kritik Karadeniz mektubu!
Anahtar Kelimeler:
sülük Konya
En Çok Okunan Haberler
Emekliye seyyanen zamda yeni kulis!

Emekliye seyyanen zamda yeni kulis!

Yavaş'ı isyan ettiren 'DEM Parti' afişi: 'Savcılığa başvuracağız' Altınok'un mal varlığıyla ilgili de konuştu

Yavaş'ı isyan ettiren 'DEM Parti' afişi: 'Savcılığa başvuracağız' Altınok'un mal varlığıyla ilgili de konuştu

Arda Turan'ın Eyüpspor'u inanılması güç bir olaya imza attı!

Arda Turan'ın Eyüpspor'u inanılması güç bir olaya imza attı!

Devasa vinçler böyle yerle bir oldu!

Devasa vinçler böyle yerle bir oldu!

Mitingdeki kalabalığı İmamoğlu sakinleştirmeye çalıştı: Sakin sakin...

Mitingdeki kalabalığı İmamoğlu sakinleştirmeye çalıştı: Sakin sakin...

Vakaların yüzde 30'u ölümle sonuçlanıyor...

Vakaların yüzde 30'u ölümle sonuçlanıyor...

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Isı yalıtımlı, su ve rüzgar geçirmez Columbia mont indirime girdi

Isı yalıtımlı, su ve rüzgar geçirmez Columbia mont indirime girdi

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Son zamanların çok satan ayakkabısı Skechers D'Lites'ın fiyatı en dipte

Son zamanların çok satan ayakkabısı Skechers D'Lites'ın fiyatı en dipte

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.