5-6 Aralık AVM güncel çalışma saatleri 2020... AVM'ler hafta içi/hafta sonu kaça kadar açık? Hafta sonu AVM'ler kapalı mı?

İçişleri Bakanlığı'nın yeni kısıtlamara istinaden yayımladığı genelge sonrasında vatandaşlar AVM'ler saat kaçta açılıyor ve kaçta kapanıyor araştırmasına başladı. İçişleri Bakanlığı yeni koronavirüs tedbirleri alarak genelge yayınladı. Bu genelgeye göre alışveriş merkezlerinin güncel çalışma saatleri değişti. Genelge ile AVM'lerin saat kaçta açılıp kaçta kapanacağı resmen duyurulmuş oldu. İçişleri Bakanlığı'nın korona genelgesi sonrası AVM'ler kaça kadar açık olacak? Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasaklarının başlamasının ardından vatandaşlar, hafta içi ve hafta sonu AVM çalışma saatlerini inceliyor. Peki, 5- 6 Aralık AVM'ler saat kaçta açılacak, kaçta kapanacak?
AVM'ler saat kaçta kapanıyor, kaçta açılıyor sorusu son dakika haberlerinde en çok aratılan konulardan birisi oldu. Yeni koronavirüs tedbirleri kapsamında başlayan yeni yasaklar vatandaşların kafasını karıştırdı. İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı koronavirüs genelgesi ile alışveriş merkezlerinin hafta içi ve hafta sonu çalışma saatleri tekrar güncellendi. AVM'ler kaçta kapanıyor kaçta açılıyor araştıran vatandaşlar net olarak saat bilgisi almaya çalışıyor. Yeni koronavirüs genelgesinde AVM'lerin çalışma saatleri de paylaşıldı. Peki, alışveriş merkezleri AVM'ler saat kaçta açılıyor? İşte, yeni korona genelgesi sonrasında AVM'lerin açılış kapanış saatleri!
NOT: İçinde marketler olan AVM'ler açık olacak, gıda dışında satış yapan tüm mağazalar ve dükkanlar kapalı olacaktır.
Koronavirüs salgınının hızla artışının ardından Bilim Kurulu Üyeleri'nin de aralarında bulunduğu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplanan kabine toplantısında alınan yeni AVM yasakları şekilde;
Vatandaşlarımız (65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altında bulunanlar hariç) ekmek ve unlu mamul ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine yürüme mesafesindeki fırına gidip gelebileceklerdir.
*Fırın ve unlu mamul ruhsatlı iş yerlerine ait ekmek dağıtım araçlarıyla sadece market ve bakkallara ekmek servisi yapılabilecek, ekmek dağıtım araçlarıyla sokak aralarında kesinlikle satış yapılmayacaktı.
*Lokanta ve restoran tarzı iş yerleri, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu cumartesi ve pazar günleri 10.00-20.00 saatleri arasında sadece paket servis şeklinde hizmet sunmak üzere açık olabilecektir.
*Yeni bir karar alınıncaya kadar ülke genelinde hafta içerisinde yer alan günlerde (pazartesi, salı, çarşamba, perşembe ve cuma) 21.00-05.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır.
*İlk uygulama olarak 1 Aralık Salı günü saat 21.00’de başlayıp 02.12.2020 Çarşamba günü saat 05.00’te bitecek şekilde tüm vatandaşlarımız için sokağa çıkma kısıtlaması getirilecek olup bundan sonraki haftalarda da pazartesi, salı, çarşamba, perşembe ve cuma günleri uygulama yukarıda belirtildiği şekilde devam edecektir."
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