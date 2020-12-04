5-6 Aralık AVM güncel çalışma saatleri 2020... AVM'ler hafta içi/hafta sonu kaça kadar açık? Hafta sonu AVM'ler kapalı mı?

İçişleri Bakanlığı'nın yeni kısıtlamara istinaden yayımladığı genelge sonrasında vatandaşlar AVM'ler saat kaçta açılıyor ve kaçta kapanıyor araştırmasına başladı. İçişleri Bakanlığı yeni koronavirüs tedbirleri alarak genelge yayınladı. Bu genelgeye göre alışveriş merkezlerinin güncel çalışma saatleri değişti. Genelge ile AVM'lerin saat kaçta açılıp kaçta kapanacağı resmen duyurulmuş oldu. İçişleri Bakanlığı'nın korona genelgesi sonrası AVM'ler kaça kadar açık olacak? Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasaklarının başlamasının ardından vatandaşlar, hafta içi ve hafta sonu AVM çalışma saatlerini inceliyor. Peki, 5- 6 Aralık AVM'ler saat kaçta açılacak, kaçta kapanacak? AVM'LER KAÇTA AÇILIYOR KAÇTA KAPANIYOR? AVM'ler saat kaçta kapanıyor, kaçta açılıyor sorusu son dakika haberlerinde en çok aratılan konulardan birisi oldu. Yeni koronavirüs tedbirleri kapsamında başlayan yeni yasaklar vatandaşların kafasını karıştırdı. İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı koronavirüs genelgesi ile alışveriş merkezlerinin hafta içi ve hafta sonu çalışma saatleri tekrar güncellendi. AVM'ler kaçta kapanıyor kaçta açılıyor araştıran vatandaşlar net olarak saat bilgisi almaya çalışıyor. Yeni koronavirüs genelgesinde AVM'lerin çalışma saatleri de paylaşıldı. Peki, alışveriş merkezleri AVM'ler saat kaçta açılıyor? İşte, yeni korona genelgesi sonrasında AVM'lerin açılış kapanış saatleri!