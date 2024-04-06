HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. 5 araç birbirine girdi! Otoyolda uzun araç kuyrukları oluştu

5 araç birbirine girdi! Otoyolda uzun araç kuyrukları oluştu

06.04.2024 19:16
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bayram tatilli başlar başlamaz kaza haberleri de beraberinde geldi. Anadolu Otoyolu’nda 5 araç birbirine girdi, 3 kişi yaralandı. Yolda uzun araç kuyrukları oluştu.

5 araç birbirine girdi! Otoyolda uzun araç kuyrukları oluştu

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kaza, saat 16.00 sıralarında Anadolu Otoyolu’nun Bolu Dağı geçişindeki Dilaver Kavasoğlu Viyadüğü üzerinde meydana geldi.

ANADOLU-OTOYOLUNDA-5-ARAC-BIRBIRINE-GIRD_37149 (2)

5 ARAÇ BİRBİRİNE GİRDİ!

Ankara yönüne gitmekte olan 3 otomobil ile Karayolları aracı ve TIR, birbirine girdi. Kazanın ardından bölgeye sağlık, polis ve Karayolları ekipleri sevk edildi. 5 aracın karıştığı zincirleme kazada araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından sevk edildikleri hastanelerde tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

ANADOLU-OTOYOLUNDA-5-ARAC-BIRBIRINE-GIRD_37149

Kaza nedeniyle otoyolda uzun araç kuyrukları oluştu. Araçların kaldırılması sırasında ulaşım kontrollü olarak sağlandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

(DHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

Mynet Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Belediyede kriz! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafı indirilmek istendi: 'Hiç kimse racon kesemez'Belediyede kriz! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafı indirilmek istendi: 'Hiç kimse racon kesemez'
'Halka arz' yalanıyla 850 bin TL dolandırdılar! 6 kişiye gözaltı'Halka arz' yalanıyla 850 bin TL dolandırdılar! 6 kişiye gözaltı
YSK'dan 2 ilçe hakkında karar! YSK'dan 2 ilçe hakkında karar!
Anahtar Kelimeler:
Bolu bayram
En Çok Okunan Haberler
Memur ve emekli zammında Merkez Bankası’ndan en kritik iki ipucu!

Memur ve emekli zammında Merkez Bankası’ndan en kritik iki ipucu!

Belediyede kriz! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafı indirilmek istendi: 'Hiç kimse racon kesemez'

Belediyede kriz! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafı indirilmek istendi: 'Hiç kimse racon kesemez'

Etiketler değişiyor: Artık o ifadeler yasak

Etiketler değişiyor: Artık o ifadeler yasak

İstanbul'da korkunç olay! Uyuyan ailesine kurşun yağırdı

İstanbul'da korkunç olay! Uyuyan ailesine kurşun yağırdı

Erbakan'dan ilk talimat! Belediyelerin girişlerine hadis asıldı

Erbakan'dan ilk talimat! Belediyelerin girişlerine hadis asıldı

Kütahya'da oylar yeniden sayılacak!

Kütahya'da oylar yeniden sayılacak!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

En gözde spor ayakkabı modellerinde %50'ye indirimler

En gözde spor ayakkabı modellerinde %50'ye indirimler

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bir tişörtten çok daha fazlası! Hazır indirimdeyken kaçırmayın

Bir tişörtten çok daha fazlası! Hazır indirimdeyken kaçırmayın

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.