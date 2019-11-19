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5 aydır izinsiz çalışan Afgan’ı jandarma yakaladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.11.2019 12:31 | Son Güncelleme

Kırklareli’de bir çiftlikte 5 aydır izinsiz çalışan Afgan uyruklu şahıs jandarma ekiplerince yakalandı.Olay Kırklareli’nin Demirköy ilçesine bağlı Sivriler köyünde meydana geldi.

Kırklareli’de bir çiftlikte 5 aydır izinsiz çalışan Afgan uyruklu şahıs jandarma ekiplerince yakalandı.
Olay Kırklareli’nin Demirköy ilçesine bağlı Sivriler köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu bir şahsa adli rapor düzenlendiği bildirilmesi üzerine Kırklareli İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler kısa sürede araştırma işlemlerine başladı.

5 aydır köyde izinsiz çalışıyordu
Jandarma ekiplerince yapılan araştırmada Afganistan uyruklu C.G. isimli şahsın yasa dışı yollardan Türkiye’ye giriş yaptığı ve B.S. isimli şahsın hayvanlarına baktığı tespit edildi. Olayla ilgili B.S. hakkında 6735 sayılı kanun kapsamında idari yaptırım uygulandı.
Yabancı uyruklu şahıs ise işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

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