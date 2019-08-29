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5 aydır kayıp olan kişinin ormanda ağaca asılı cesedi bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 29.08.2019 01:39 | Son Güncelleme

İZMİR'in Bornova ilçesinde, yaklaşık 5 aydır kayıp olan Nurettin Yıldızöz'ün, ormanlık alanda iple asılı ve vucut bütünlüğü bozulmuş cesedi bulundu.  Bornova ilçesine bağlı Kavaklıdere Mahallesi'nin yakınındaki ormanlık alanda, ipla ağaçta asılı bir ceset gören vatandaşlar durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

5 aydır kayıp olan kişinin ormanda ağaca asılı cesedi bulundu

Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Bornova ilçesinde, yaklaşık 5 aydır kayıp olan Nurettin Yıldızöz'ün, ormanlık alanda iple asılı ve vucut bütünlüğü bozulmuş cesedi bulundu.
Bornova ilçesine bağlı Kavaklıdere Mahallesi'nin yakınındaki ormanlık alanda, ipla ağaçta asılı bir ceset gören vatandaşlar durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, vucut bütünlüğünün tamamen kaybolmuş cesetle karşılaştı. Olay yerine güvenlik şeridi çeken jandarma, ceset üzerindeki kıyafetlerde yaptığı aramada Nurettin Yıldızöz adına kimlik bulundu. Kiklik üzerinden yapılan araştırmada, Nurettin Yıldızöz'ün ailesinin yaklaşık 5 ay önce kayıp başvurusunda bulunduğu ve arandığı ortaya çıktı. Ayrıca, olay yerinde yapılan incelemede Yıldızöz'ün kendini asarak intihar ettiği ileri sürülürken, jandarma ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.
Yıldızöz'e ait olduğu ileri sürülen ceset, otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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5 aydır kayıp olan kişinin ormanda ağaca asılı cesedi bulundu

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