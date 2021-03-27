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5 aylık hamile olan dini nikahlı eşini vahşice öldürmüştü! Kan donduran olayda yeni gelişme

27.03.2021 15:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'in Konak ilçesinde, 5 aylık hamile dini nikahlı eşini 16 yerinden bıçaklayarak öldüren zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

5 aylık hamile olan dini nikahlı eşini vahşice öldürmüştü! Kan donduran olayda yeni gelişme

Konak’ta yaşayan 5 aylık hamile Sezen Ünlü (17), dini nikahlı eşi Anıl Y. (24) tarafından 16 yerinden bıçaklanmış ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Ünlü’yü öldüren katil zanlısı ise daha sonra polis tarafından yakalanarak gözaltına alınmıştı.

Zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı ve adliyeye sev edildi. Anıl Y.’nin emniyetteki ifadesinde, birlikte yaşadığı Sezen Ünlü ile 2 aydır sorunlar yaşadıklarını, sokakta karşılaştığı Ünlü ile sosyal medyaya gelen bir mesaj nedeniyle tartıştıklarını ve cinayeti bu nedenle işlediğini anlattığı öğrenildi.

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VAHŞETİN AYRINTILARI

Olay, dün saat 23.00 sıralarında Güney Mahallesi 1158 Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre 5 aylık hamile olduğu öğrenilen Sezen Ünlü (17) sokakta yürürken, bir süredir ayrı yaşadığı ve dini nikahlı olduğu eşi Anıl Y. (24) tarafından bıçaklandı.
Saldırgan Anıl Y. olay sonrası kaçarken, kanlar içerisinde yere yığılan Ünlü’yü gören çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Sezen Ünlü’ye ilk müdahaleyi yaptı. Yaralanan Ünlü, daha sonra sağlık ekipleri tarafından ambulansla Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan talihsiz kadın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin eşkalini belirleyerek harekete geçerken, Anıl Y. ekipler tarafından yakalanmış ve Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekiplerine teslim edilmişti. Talihsiz kadının ölümüyle beraber karnındaki doğmamış bebeğin de yaşamını yitirdiği ortaya çıktı.

16 BIÇAK DARBESİ

Dini nikahlı eşi olduğu öğrenilen Anıl Y. tarafından saldırıya uğrayan Sezen Ünlü’nün vücudunda 16 bıçak darbesi olduğu öğrenildi. 17 yaşında olan Ünlü’nün, 18 yaşını doldurduktan sonra Anıl Y. ile resmi nikah kıyarak evlenme planlarının olduğu bildirildi.

(İHA)

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