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5 bin 250 adet kaçak içki ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 26.06.2019 14:44 | Son Güncelleme

Bodrum’da 2 otele yapılan operasyonda toplamda 5 bin 250 adet kaçak ve sahte içki ele geçirildi.Bodrum Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, kaçak ve sahte alkol satışının önlenmesi kapsamında yürüttüğü çalışmalar neticesinde Yalıkavak ve Gümbet mahallerinde faaliyet gösterdikleri açıklanan 2 otelde sahte bandrollü ve sahte içkiler bulunduğu yönünde bilgi aldı.Ekipler, her iki otelde de eş zamanlı olarak operasyon gerçekleştirdi.

5 bin 250 adet kaçak içki ele geçirildi

Bodrum’da 2 otele yapılan operasyonda toplamda 5 bin 250 adet kaçak ve sahte içki ele geçirildi.
Bodrum Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, kaçak ve sahte alkol satışının önlenmesi kapsamında yürüttüğü çalışmalar neticesinde Yalıkavak ve Gümbet mahallerinde faaliyet gösterdikleri açıklanan 2 otelde sahte bandrollü ve sahte içkiler bulunduğu yönünde bilgi aldı.
Ekipler, her iki otelde de eş zamanlı olarak operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda yapılan arama neticesinde sahte bandrollü ve sahte olduğu değerlendirilen şarap, rakı, votka ve cin olmak üzere toplamda 5 bin 250 adet alkollü içki ele geçirildi.
Operasyon sonrasında isimleri açıklanmayan her iki otelin de yetkilisi olduğu öğrenilen U.K. gözaltına alındı.

5 bin 250 adet kaçak içki ele geçirildi

5 bin 250 adet kaçak içki ele geçirildi

5 bin 250 adet kaçak içki ele geçirildi

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