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5 bin yıllık kültür vadisi ’Sille’

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.08.2019 15:00 | Son Güncelleme

5 bin yıllık tarihi geçmişe sahip olan Konya’nın Selçuklu ilçesinde bulunan Sille Mahallesi, ziyaretçilerin tercih noktası oldu.

5 bin yıllık tarihi geçmişe sahip olan Konya’nın Selçuklu ilçesinde bulunan Sille Mahallesi, ziyaretçilerin tercih noktası oldu. Tarihte birçok medeniyete ev sahipliği yapan Sille, turizme açılarak kente katkı sağlamayı bekliyor.
Konya’nın Selçuklu ilçesinde bulunan tarihi Kültür Vadisi olarak bilinen Sille Cami, han, hamam ve kiliseler ile ziyaretçilerin ilgi odağı oluyor. Geçmişi 5 bin yılla kadar dayanan, Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı döneminden kalma eserler, tarihi kültür vadisi Sille’nin vatandaşlar tarafından tercih yönlerini arttırıyor. Yaklaşık 10 yıl önce yapılan restore çalışma sonrası mahalledeki tarihi güzellikler ön plana çıkartıldı. Yıllardır mahallede çömlek, halı ve mum gibi sanatlar açısından da zengin bir mekan olan ve farklı kültürlerin etkisinde olan Sille, yerli ve yabancı turistlerin ilgi gösterdiği bir vadi haline geldi.
Sille Mahallesi Muhtarı Mevlüt Aksoy, "Buraya gelen vatandaşlar bize çok güzel olduğunu söylüyorlar. Böyle bir kültür vadisinin olduğunu bilmediklerini söyleyenler de oluyor. Malum, 5 bin yıllık tarihe sahip, bu yıllar boyunca insanlar gelmiş geçmiş. Burada bu yüz yıllara şahitlik etmiş 7 cami, 7 kilise, 7 tane çeşme mevcut. Tüm bu cami, kilise ve hamamlarda restorasyon çalışması yapıldı. Dolasıyla bir kültür vadisi haline gelmiş durumda" dedi.
Yabancı turistlerin bölgeye gelmesinin önemli bir kademe olduğunu belirten Sille Mahallesi Muhtarı Aksoy, "Mahallemizin çarşı caddesi araç trafiğine kapalıdır. Burada bir tane araba sesi duyamayız. Vatandaşların çoğunlukla tercih etmelerinin sebepleri hem asfalt değil, sıcak yok, hem de trafik sesi yok. Şu anda akşamları ve hafta sonları yoğun oluyor. Ama Sille için her şeyden önce yurt dışından gelen turistler yok. Vatandaşlarımız geliyor ama bu Sille için yeterli değil. Yabancı ülkelerden gelen misafirler daha burada konaklamadı. Kaynağı neden bilmiyorum ama otellerden mi veya başka faktörden mi bilmiyoruz" şeklinde konuştu.
Mahalleye gezmeye gelen vatandaşlar ise "Sille’nin geçmişine vefa yaptılar. Çok daha güzel oldu. İnsanlar gelip kahvelerini çaylarını içiyor. Çok güzel farklı bir yer oldu. Sille çok güzel ve hoş bir yer. Bütün turistlerin ve vatandaşların gelip gitmesini tavsiye ediyorum" derken, Sille’ye ilk kez gelen vatandaşlardan birisi, bu kadar güzel bir tarihi geçmişin burada olacağını beklemediğini ifade etti.

5 bin yıllık kültür vadisi ’Sille’

5 bin yıllık kültür vadisi ’Sille’

5 bin yıllık kültür vadisi ’Sille’

5 bin yıllık kültür vadisi ’Sille’

5 bin yıllık kültür vadisi ’Sille’

5 bin yıllık kültür vadisi ’Sille’

5 bin yıllık kültür vadisi ’Sille’

5 bin yıllık kültür vadisi ’Sille’

5 bin yıllık kültür vadisi ’Sille’

5 bin yıllık kültür vadisi ’Sille’

5 bin yıllık kültür vadisi ’Sille’

5 bin yıllık kültür vadisi ’Sille’

5 bin yıllık kültür vadisi ’Sille’

5 bin yıllık kültür vadisi ’Sille’

5 bin yıllık kültür vadisi ’Sille’

5 bin yıllık kültür vadisi ’Sille’

5 bin yıllık kültür vadisi ’Sille’

5 bin yıllık kültür vadisi ’Sille’

5 bin yıllık kültür vadisi ’Sille’

5 bin yıllık kültür vadisi ’Sille’

5 bin yıllık kültür vadisi ’Sille’

5 bin yıllık kültür vadisi ’Sille’

5 bin yıllık kültür vadisi ’Sille’

5 bin yıllık kültür vadisi ’Sille’

5 bin yıllık kültür vadisi ’Sille’

5 bin yıllık kültür vadisi ’Sille’

5 bin yıllık kültür vadisi ’Sille’
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