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5 erkek rakibini geride bırakıp muhtar oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.04.2019 16:23 | Son Güncelleme

 DENİZLİ'nin Tavas ilçesi Garipköy Mahallesi'nde Hatice Paltar (62), yerel seçimlerde 5 rakibini geride bırakıp, muhtar oldu.

5 erkek rakibini geride bırakıp muhtar oldu

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Tavas ilçesi Garipköy Mahallesi'nde Hatice Paltar (62), yerel seçimlerde 5 rakibini geride bırakıp, muhtar oldu.
Tavas ilçesine bağlı kırsal Garipköy Mahallesi'nde yaşayan Hatice Paltar, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde muhtarlık için adaylığını koydu. 5 erkek rakibiyle yarışan Paltar, 574 geçerli oydan 218'ini alarak muhtar seçildi. Mazbatasını alarak göreve başlayan Hatice Paltar, ilçenin son 50 yıldaki tek kadın muhtarı oldu. 30 yıl Almanya'da yaşadığını belirten evli ve 2 çocuk annesi Paltar, yurt dışında gördüğü hizmetleri mahallesine yansıtmaya çalışacağını, yaşlılar ve öğrenciler için projeler geliştireceğini söyledi. Ev kadınlarının aile bütçesine katkı sağlaması için de girişimlerinin olacağını ifade eden Paltar, "İlçemin son 50 yıldaki tek kadın muhtarıyım. Mahalleme hizmet etmek için var gücümle çalışacağım. Seçimi kazandığım için çok mutluyum. Mahalleme güzel hizmetlerde bulunmak istiyorum" diye konuştu.

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