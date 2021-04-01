5 ev, 2 otomobilin küle döndüğü yangının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

Manisa’nın Saruhanlı ilçesine bağlı Büyükbelen Mahallesi'ndeki bir evin kalorifer kazanının yakıt tankının patlaması sonucu yan evlere de sıçrayan yangın aynı sıradaki 4 evi, bir motosikleti ve yolun karşısında bulunan 2 araç ile bir evin yanmasına neden oldu. Mahalle sakinleri itfaiye ekipleri gelene kadar kendi çabalarıyla yangına müdahale ederken, itfaiye ekipleri yaklaşık 3 saatlik bir çalışmanın sonunda yangını söndürebildi.

5 EV, 2 ARABA VE BİR MOTOSİKLET KÜLE DÖNDÜ

Yangında dumandan etkilenen bazı vatandaşlara ise olay yerine gelen ambulanslardaki sağlık ekiplerince ayakta müdahale edildi. Yangın sırasında da mahalleye giden Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin gün içinde yeniden gittiği mahallede vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti. Büyük maddi hasarın meydana geldiği yangında 5 ev, 2 araba ve bir motosiklet küle dönerken, evleri yanan vatandaşlar gün ağarınca evlerinde sağlam kalan eşyalarını kurtarmaya çalıştı.

Yangından dolayı büyük bir üzüntü yaşadıklarını kaydeden Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin, “Kalorifer kazanının patlamasıyla çıkan yangın sonucu kalorifer kazanının yanında mazot deposu varmış onun da erimesiyle birlikte dışarıya çıkan mazotlar etrafındaki evlere de sıçramış 3-4 evimiz yanmış yol üstündeki araçlar da yanmış. Allah beterinden korusun. Biz belediye olarak ve devletimizin diğer kurumları da yangına maruz kalmış vatandaşlarımızın yanında olmuşlardır biz de belediye olarak ne yapılması gerekiyorsa sonuna kadar onların yanındayız. Allah beterinden korusun. Yaralı yok, dumandan birkaç vatandaşımızın etkilenmesi söz konusu başka bir durum yok" dedi.