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5 gündür kayıp kasiyerin sahilde cansız bedeni bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.05.2020 21:40 | Son Güncelleme

Marmaris'te, psikolojik sorunları olduğu öne sürülen süpermarkette kasiyer olarak çalışan Altan Keskin'in (33) cansız bedeni, karaya vurmuş halde bulundu.

5 gündür kayıp kasiyerin sahilde cansız bedeni bulundu

Bir süpermarket zincirinin Marmaris'teki şubesinde kasiyer olarak çalışan Altan Keskin (33), 5 gün önce kayboldu. Keskin'in ailesi, meraklanarak polise gidip, oğulları için kayıp ihbarında bulundu. Polis, 5 gün boyunca yaptığı araştırmada Keskin’in izine ulaşamadı. Bugün ilçe merkezine 8 kilometre uzaklıkta olan koruma altındaki Günnücek Milli Parkı Sahili'nde bir ceset olduğu ihbarı yapıldı.

Olay yerine gelen polis ekipleri, ilk incelemede cesedin, 5 gün önce kayıp ihbarı yapılan Altan Keskin'e ait olduğunu tespit etti. İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırılan cesette yapılan ilk incelemede, keskin aletle ya da ateşli silahla yaralanma izine rastlanmadı. Keskin’in cansız bedeni, kesin ölüm raporu için Muğla Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Öte yandan Altan Keskin'in uzun süredir psikolojik rahatsızlığından dolayı tedavi gördüğü öğrenildi. Yüzme bilmediği de öğrenilen Keskin’in cep telefonunu kapatıp üzerindeki kimlik ve belgeleri karaya bırakarak elbiseleri ile denize açıldığı tespit edildi.

(DHA)

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