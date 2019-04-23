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"5. Haliç Genç Edebiyat Günleri" başlıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.04.2019 19:09 | Son Güncelleme

Öykü, şiir, roman, deneme günleri ve atölye çalışmalarının yer alacağı etkinliğin bu yılki onur konuğu, şair ve yazar Prof. Dr. Hüsrev Hatemi olacak

İSTANBUL (AA) - Eyüpsultan Belediyesi tarafından bu yıl beşincisi gerçekleştirilecek "Haliç Genç Edebiyat Günleri" 25 Nisan'da başlayacak.

Öykü, şiir, roman, deneme günleri ile Eyüpsultan Meydanı'nda yapılacak meydan okumaları ve atölye çalışmalarının yer alacağı etkinliğin bu yılki onur konuğu, şair ve yazar Prof. Dr. Hüsrev Hatemi olacak.

Açılış programı, "Eyüpsultan'da Bir Sabah" temalı yarışmanın ödül töreniyle birlikte 25 Nisan'da Eyüp Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Etkinlikler kapsamında Haliç Üniversitesi'nde Prof. Dr. Birol Emil ile söyleşi ve İstanbul Üniversitesi'nde Mehmet Samsakçı eşliğinde atölye çalışmaları da yapılacak.

Programa ayrıca Şerif Aydemir, Hüseyin Atlansoy, Sadık Yalsızuçanlar, Gökhan Özcan gibi yazarların yanı sıra Samet Doğan, Elif Genç, Celalettin Murat, Özlem Metin, Yunus Nadir Eraslan, Ali Seyyah, Cengizhan Genç, Hasan Bozdaş, Mahmut Coşkun, Ali Sürmelioğlu, Tekin Şener, Süleyman Ceran, Mustafa Uçurum gibi edebiyatçılar da katılacak.

Edebiyat günleri, 28 Nisan'da bütün konuk, yazar ve edebiyatseverlerin bir araya geleceği vapur programıyla sona erecek.

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