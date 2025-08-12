KADIN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. Yaşam

5. Kadın El Emeği Festivali yoğun ilgi

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde kadınların ürettikleri el emeği ürünlerin sergilendiği 5. Kadın El Emeği Festivali, büyük ilgi gördü. Başiskele Belediyesi tarafından “Haydi Başiskele Sahile-2025” yaz etkinlikleri kapsamında düzenlenen festival, 9-10 Ağustos tarihlerinde Başiskele Sahili'nde gerçekleştirildi.

5. Kadın El Emeği Festivali yoğun ilgi

Başiskele Belediyesi tarafından "Haydi Başiskele Sahile-2025" yaz etkinlikleri kapsamında düzenlenen festival, Başiskele Sahili'ndeki etkinlik alanında yapıldı. Belediyenin Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü koordinesinde 9-10 Ağustos'ta düzenlenen etkinlikte, Başiskele Kadın El Emeği Mağazası (BAŞKEM) üyeleri ve ilçedeki diğer üretici kadınların hazırladığı geleneksel ve modern el sanatları ürünleri, kurulan stantlarda satışa sunuldu.

5. Kadın El Emeği Festivali yoğun ilgi 1

Festivale Başiskele Kaymakamı Soner Şenel, Belediye Başkanı Yasin Özlü, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri, belediye meclis üyeleri, muhtarlar ile çok sayıda vatandaş katıldı.

5. Kadın El Emeği Festivali yoğun ilgi 2

"KADIN EL EMEĞİNE YENİ PAZAR ALANI OLUŞTURDUK"

Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, etkinlikte yaptığı konuşmada, festivali geleneksel hale getirdiklerini belirterek, amaçlarının kadınlara ekonomik gelir elde edebilecekleri yeni bir pazar alanı sunmak olduğunu söyledi.

5. Kadın El Emeği Festivali yoğun ilgi 3

Belediyenin KALE markasıyla kadın ve aileye yönelik çalışmalara devam ettiğini vurgulayan Özlü, "Başiskele'mizde 2022 yılını 'Kadın ve Aile Yılı' ilan ettik. Kadın ve aileye dair oluşturduğumuz markamız KALE ile kadın ve ailenin olduğu her yerde varız. Çünkü kadını ve aileyi önemsiyoruz. Toplumun en büyük rolünü üstlenen kadınların her türlü çalışmalarına değer veriyoruz. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü gibi anlamlı ve özel bir günde, bundan 5 yıl önce Başiskele Kadın El Emeği Mağaza’mızı açtık. İlçemizin üretken kadınlarının ev ekonomilerine destek sağlamaya devam ediyoruz. Buna vesile olmaktan büyük mutluluk ve onur duyuyoruz. Geleneksel hale getirdiğimiz ve bu yıl 5’incisini düzenlediğimiz bu el emeği festivalimizde de amacımız, yine kadınlara ekonomik gelir elde edebilecekleri yeni bir pazar alanı sunmaktı. Gerçekten bu amacımıza ulaştığımızı düşünüyorum" dedi.

5. Kadın El Emeği Festivali yoğun ilgi 4

ZEYTİN AĞACI HEDİYE EDİLDİ

Konuşmasının ardından Özlü, BAŞKEM üyesi kadınlara zeytin ağacı hediye etti. Festival kapsamında çeşitli atölye çalışmaları ve yarışmaların yanı sıra kum sanatı sanatçısı Veysel Çelikdemir bir gösteri sundu. Etkinliğin ilk günü, şarkıcı Merve Yavuz'un konseriyle sona erdi.

5. Kadın El Emeği Festivali yoğun ilgi 5

(İHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Emzirme döneminde süt artıran 9 besinEmzirme döneminde süt artıran 9 besin
540 gram 30 santim doğdu! 540 gram 30 santim doğdu!

Anahtar Kelimeler:
Kocaeli festival Kadın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.