5. Kadın El Emeği Festivali yoğun ilgi

Başiskele Belediyesi tarafından "Haydi Başiskele Sahile-2025" yaz etkinlikleri kapsamında düzenlenen festival, Başiskele Sahili'ndeki etkinlik alanında yapıldı. Belediyenin Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü koordinesinde 9-10 Ağustos'ta düzenlenen etkinlikte, Başiskele Kadın El Emeği Mağazası (BAŞKEM) üyeleri ve ilçedeki diğer üretici kadınların hazırladığı geleneksel ve modern el sanatları ürünleri, kurulan stantlarda satışa sunuldu.

Festivale Başiskele Kaymakamı Soner Şenel, Belediye Başkanı Yasin Özlü, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri, belediye meclis üyeleri, muhtarlar ile çok sayıda vatandaş katıldı.

"KADIN EL EMEĞİNE YENİ PAZAR ALANI OLUŞTURDUK"

Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, etkinlikte yaptığı konuşmada, festivali geleneksel hale getirdiklerini belirterek, amaçlarının kadınlara ekonomik gelir elde edebilecekleri yeni bir pazar alanı sunmak olduğunu söyledi.

Belediyenin KALE markasıyla kadın ve aileye yönelik çalışmalara devam ettiğini vurgulayan Özlü, "Başiskele'mizde 2022 yılını 'Kadın ve Aile Yılı' ilan ettik. Kadın ve aileye dair oluşturduğumuz markamız KALE ile kadın ve ailenin olduğu her yerde varız. Çünkü kadını ve aileyi önemsiyoruz. Toplumun en büyük rolünü üstlenen kadınların her türlü çalışmalarına değer veriyoruz. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü gibi anlamlı ve özel bir günde, bundan 5 yıl önce Başiskele Kadın El Emeği Mağaza’mızı açtık. İlçemizin üretken kadınlarının ev ekonomilerine destek sağlamaya devam ediyoruz. Buna vesile olmaktan büyük mutluluk ve onur duyuyoruz. Geleneksel hale getirdiğimiz ve bu yıl 5’incisini düzenlediğimiz bu el emeği festivalimizde de amacımız, yine kadınlara ekonomik gelir elde edebilecekleri yeni bir pazar alanı sunmaktı. Gerçekten bu amacımıza ulaştığımızı düşünüyorum" dedi.

ZEYTİN AĞACI HEDİYE EDİLDİ

Konuşmasının ardından Özlü, BAŞKEM üyesi kadınlara zeytin ağacı hediye etti. Festival kapsamında çeşitli atölye çalışmaları ve yarışmaların yanı sıra kum sanatı sanatçısı Veysel Çelikdemir bir gösteri sundu. Etkinliğin ilk günü, şarkıcı Merve Yavuz'un konseriyle sona erdi.

(İHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır