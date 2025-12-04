Soğuk algınlığı deyip geçmeyin: Çocuğunuzda bu belirtiler varsa aman dikkat! 'Gözümden irin akıyordu'

Londra’nın Enfield semtinde yaşayan 17 yaşındaki Sophie Bell, basit bir soğuk algınlığının ardından gelişen enfeksiyon nedeniyle beyin ameliyatı geçirmek zorunda kaldı.

Ekim ayı boyunca şiddetli baş ağrıları ve soğuk algınlığı belirtileri yaşayan Sophie, durumunu önemsemedi ve zamanla geçeceğini düşündü. Ancak 29 Ekim sabahı sol gözü aniden şişip dışarı doğru çıkınca ailesiyle birlikte bir sağlık merkezine başvurdu. Göz enfeksiyonu şüphesiyle verilen güçlü antibiyotiklere rağmen şikayetleri arttı. Gözü akıntı yapmaya başladı ve görmesi bulanıklaştı.

HER ŞEYİN SEBEBİ SOĞUK ALGINLIĞI

Durumu kötüleşen Sophie, Moorfields Göz Hastanesi’ne götürüldü ve burada yapılan incelemelerin ardından acilen Royal London Hospital’a sevk edildi. Doktorlar, göz çevresindeki dokuları etkileyen ve beyne yayılma riski taşıyan orbital selülit tespit etti. Soğuk algınlığının sinüzite, sinüzitin ise beynine yayılan ciddi bir enfeksiyona dönüştüğü belirlendi. Genç kızın hemen ameliyata alınması gerekti.

Dokuz saat süren operasyonda Sophie’nin kafa tasının bir bölümü açılarak enfeksiyon temizlendi. Genç kızın sağlık durumunun iyiye gittiği ve “mucizevi” bir şekilde iyileştiği açıklandı.

SOPHİE YAŞADIKLARINI ŞÖYLE ANLATTI:

“Bir hafta boyunca yataktan kalkamayacak kadar kötüydüm. Gözüm bir sabah golf topu gibi şişmişti. Doktorlar durumun çok ciddi olduğunu söyleyince çok korktum. Kimse böyle bir şeyin basit bir nezleden gelişeceğini düşünmez.”

Orbital selülit; gözde şişme, ağrı, kızarıklık ve görme kaybına yol açabilen, çoğunlukla sinüzit sonrası gelişen tehlikeli bir enfeksiyon. Erken tedavi edilmezse beyne yayılabiliyor.