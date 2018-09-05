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5 kadına kabusu yaşattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.09.2018 10:52 | Son Güncelleme

Kan donduran taciz haberleri art arda geliyor. Bir iğrenç olay da Antalya'da yaşandı. Kemer'de 3 gün önce saldırdığı 3'ü çocuk 4 kişiyi yaralayan ve adli kontrolle bırakılan Sudanlı Doninic Ngor 5 kadının cinsel taciz nedeniyle suç duyurusunda bulunması üzerine yeniden gözaltına alındıktan sonra tutuklandı.

5 kadına kabusu yaşattı

Kemer'de geçen pazar günü 3'ü çocuk 4 kişiyi yaralayan ve aynı gün gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece adli kontrolle bırakılan Dominic Ngor, pazartesi günü 5 kadının cinsel taciz nedeniyle suç duyurusunda bulunmasının ardından yeniden takibe alındı. Polisin 36 saat süren titiz çalışmasının ardından Dominic Ngor, Akdeniz Üniversitesi kampüsünde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak ilçeye getirildi.

TUTUKLANDI

Yaz dönemi Kemer'de çalışan ve burada ikamet ettiği belirtilen Dominic Ngor, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece 'taciz', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'kasten yaralama' suçlarından tutuklandı.

Dominic Ngor'un pazar günü bilinmeyen nedenle saldırdığı ve ağır yaraladığı I.Ç. (15) adlı kız çocuğuyla otel işletmecisi İrfan Bozdoğan'ın (35) tedavilerinin sürdüğü belirtildi. Dominic Ngor'un yaraladığı diğer 2 kız çocuğunun ise ayakta tedavi edildiği kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
yaralama taciz Antalya Kemer

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
Ülkeme bak, yazıklar olsun
vize istemyimce ipini koparan ülkeye geliyor
Ne kadar ipsiz sapsız yamyam varsa ülkeme doluştu. Bir de bunları adli kontrol şartıyla serbest bırakıyorlar. En ufak bir hadisede sınır dışı etsenize. Kim bunlar yahu?
adlikontrolle serbest bırakma ne anlamıyorum ülke yol geçen hanına döndü nerede ipsiz sapsız pislik varsa ülkeme doldu bunlardan acil kurtulmamız lazım
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