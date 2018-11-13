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5 metre yüksekliğindeki tabelada intihar girişimini polis önledi

YAŞAM HABERLERİ  | 13.11.2018 18:42 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA’nın Siverek ilçesinde, karayolunda bulunan 5 metre yüksekliğindeki yön tabelasına çıkarak intihara teşebbüs eden Hasan İ.

Mehmet SEZGİN/SİVEREK (Şanlıurfa), (DHA) - ŞANLIURFA’nın Siverek ilçesinde, karayolunda bulunan 5 metre yüksekliğindeki yön tabelasına çıkarak intihara teşebbüs eden Hasan İ. (26), polis tarafından ikna edilerek indirildi. Öğleden sonra Abdal Ağa Mahallesi’nde meydana gelen olayda; Celalettin Rumi Bulvarında bulunan 5 metre yükseğindeki tabelaya çıkan ve intihar edeceğini söyleyen Hasan İ.'yi görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbarın ardından bölgeye gelen ekipler, işsiz olduğunu ve çalışmak için İstanbul'a gitmek istediğini ancak parası olmadığı için intihar edeceğini söyleyen genci, uzun süre konuşarak intihardan vazgeçirdi. İkna olan genç daha sonra aşağı indi ve hazır bekletilen ambulansla sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü.

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